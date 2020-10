Bohnen-Business bereitet Michael Funk besonderen Genuss

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Allermöhe. Der Unternehmer Michael Funk besitzt eine ganze Reihe von Firmen und Marken, unter anderem die Dassendorf-Funk-Objekt-Verwaltungsgesellschaft (DFO) mit den MyBed-Appartementhäusern und weitere Firmen in der Immobilienbranche. Eines der großen MyBed-Häuser steht am Kurfürstendeich in Allermöhe. Alles in allem beschäftigt der 50-Jährige, der mit MyBed Hauptsponsor des Hamburger Fußball-Oberligisten TuS Dassendorf ist, 70 Angestellte. Besonderen Genuss bereitet dem Koffein- und Fußball-Fan seine Firma St. Pauli Coffee GmbH.

Vor zwei Jahren lernte Funk auf einer Party einen Gast kennen, der eine eigene Kaffee-Manufaktur betrieb. „Wir haben in den sechs größten unserer insgesamt 28 MyBed-Häuser Kaffeevollautomaten“, sagt Funk. „Mich reizte schon länger ein eigener MyBed-Kaffee.“ Der Manufaktur-Betreiber konnte auch kleine Mengen produzieren. Deshalb probierte Funk mit ihm verschiedene Bohnen und Röstvarianten aus. Das Ergebnis war der erste eigene Kaffee des Brunstorfers, „Séparée 13 Coffee“, benannt nach dessen Séparée im Millerntor-Stadion. „Natürlich gibt es den Kaffee auch dort“, sagt Funk. Auf die erste Kaffeesorte folgte ein „Domina Espresso“.

Schnell tranken Promis den neuen Kaffee

„Weil immer mehr Gäste uns fragten, wo sie den Kaffee kaufen können, haben wir die Firma gegründet, angefangen den Kaffee abzupacken und übers Internet zu verkaufen“, sagt Funk. Der in Brunstorf lebende Vater von sechs Kindern betreibt das kleine Unternehmen gemeinsam mit Ansgar Ellmer, dem Gastgeber der Party, auf der alles anfing. „Er sagte, wenn wir so etwas schon auf seiner Feier aushecken, dann möchte er dabei sein“, sagt Funk. Ellmer ist bestens vernetzt, deshalb tranken schon kurz nach der Gründung der St. Pauli Coffee GmbH etliche Promis den neuen Kaffee vor laufender Fernsehkamera oder im Blitzlichtgewitter, darunter Olaf Scholz, Dr. Peter Tschentscher und Tim Mälzer.

Die Namen der Sorten haben alle einen Bezug zu St. Pauli – und es handelt sich um edle, fair gehandelte Bohnen von kleinen Plantagen auf verschiedenen Kontinenten, die ihren Preis haben: Das Ein-Kilo-Paket kostet 29,90 Euro, die 250-Gramm-Geschenkpackung 9,80 Euro, hinzu kommen die Versandkosten. Sieben Sorten wurden bisher kreiert und an neuen wird gearbeitet, aber nur vier können aktuell per Mausklick erworben werden – derzeit nur in der kleinen Packung: „Nicht alle Größen und nicht alle Bohnen sind immer erhältlich“, sagt Funk. „Wenn die Plantagen abgeerntet sind, müssen wir halt warten.“

Kaffeesäcke als Beiladung im Container

Verschifft wird der Kaffee über einen anderen, großen Hamburger Kaffeeimporteur. „Die Kaffeesäcke werden als Beiladung mit in den Container gepackt“, sagt Funk und fügt hinzu: „Das ist dann und wann eine halbe Tonne, also eine sehr geringe Menge im Vergleich zu dem, was die großen Kaffee-Importeure so verschiffen.“

Wurde der Kaffee anfangs bei Burg in der Speicherstadt in einer Maschine von 1930 per Hand geröstet, wechselten Funk und sein Partner aufgrund wachsender Menge zu einer kleinen Rösterei in Altona. „Auch dort können pro Röstvorgang nur 20 Kilogramm Kaffee bearbeitet werden, aber die haben mehr Kapazitäten für uns frei.“ Funk und sein Partner würden bereits daran arbeiten, eine eigene Röstmaschine einzusetzen.

In diesem Jahr soll die Zehn-Tonnen-Grenze überschritten werden

2018, nach dem Start mit dem neuen Kaffee, seien 90 Prozent des Wachmachers in den MyBed-Häusern getrunken worden, wurden zehn Prozent verkauft. „Nach einem Jahr war das Verhältnis etwa 50:50. Nun gehen 30 Prozent an MyBed und 70 Prozent in den Verkauf.“ Funk hofft, dass bei der Kaffeeproduktion 2020 die Zehn-Tonnen-Grenze überschritten wird.