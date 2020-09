Hofladenbetreiberin wird abgelenkt, Diebe stehlen Geld

Ochsenwerder. Eine 76-Jährige ist am Montag Opfer eines hinterhältigen Diebstahls geworden. Die ältere Dame betreibt am Ochsenwerder Norderdeich neben ihrem Haus einen Hofladen und wurde um 11.20 Uhr von zwei Männern (beide etwa 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Kleidung, einer der Männer trug eine Art Trainingsjacke) besucht, die sich zunächst an den Verkaufsständen umsahen.

Hofladenbetreiberin wird Opfer eines Diebstahls

Dabei fiel der 76-Jährigen noch ein Opel Astra mit einem dritten Mann auf, der in der Einfahrt parkte, dann aber wegfuhr, als sie sich näherte. Die ältere Dame notierte zumindest das Kennzeichen. Als sie in ihren Laden zurückkehrte, ließen sich die beiden „Kunden“ verschiedene Produkte aus dem Sortiment zeigen, verließen aber das Grundstück, ohne etwas gekauft zu haben. Der 76-Jährigen kam die Sache dennoch eigenartig vor und ihr Verdacht bestätigte sich, als sie in ihrem direkt an den Laden angrenzenden Wohnbereich nachschaute: Ihr waren 50 Euro sowie eine Uhr gestohlen worden, dazu weitere Kästen, Taschen und Schubladen geöffnet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Diebesduo, auch Angaben zum möglichen Komplizen im Auto sind erwünscht unter Telefon 040/428 65 43 10.