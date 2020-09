Mountainbiker aus Altengamme stirbt im Heimfelder Holz

Altengamme/Bergedorf. Alle Reanimationsversuche kamen zu spät: Ein Mountainbiker aus dem Bezirk Bergedorf ist am Sonnabendvormittag in Harburg in dem Waldstück Heimfelder Holz nahe dem Hotel Lindtner tot aufgefunden worden. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 68-Jährigen aus Altengamme. Ob es sich um einen Unfall handelt oder der Mann infolge einer Erkrankung verstarb, ist zurzeit noch unklar.

Offenbar war der Vierländer am Morgen zu seiner sportlichen Tour mit seinem VW Bus aufgebrochen und hatte auf dem Parkplatz des Restaurants Kärntener Hütte an der Cuxhavener Straße seine Ausfahrt begonnen. Was allerdings mit ihm bis 10.26 Uhr passierte, weiß derzeit noch niemand: Genau zu dieser Zeit entdeckten zwei weitere Mountainbiker den regungslosen Körper des 68-Jährigen kurz hinter einer Sprungschanze aus Holzpaletten, von der aus die Fahrer etwa zweieinhalb Meter durch die Luft fliegen können. Das blaue Fahrrad des Mannes mit weißem Sattel lag neben dem Sportler. Ansprechbar sei der Gestürzte schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewesen, gaben die Ersthelfer später gegenüber der Polizei an.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Das blaue Mountainbike des Verstorbenen.

Foto: HamburgNews Christoph Seemann

„Einer begann damit, den Radfahrer zu reanimieren“, berichtet Nina Kaluza von der Polizei Hamburg. Auch ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen und an der Heimfelder Straße abgesetzt – seine Bemühungen blieben vergebens. „Wir wissen bisher nicht, wie lange der Mann bereits dort gelegen hat“, so Polizeisprecherin Kaluza. Zeugen, denen der Mountainbiker bei seiner Tour begegnet ist, mögen sich bei der Polizei melden.

Der Leichnam des 68-Jährigen wurde dem Institut für Rechtsmedizin übergeben, um die Todesursache herauszufinden. Der Verstorbene hinterlässt eine Ehefrau sowie drei erwachsene Töchter. In seinem Heimatort war der sportliche Mann häufiger auf seinem Mountainbike gesehen worden.

Unglücksstrecke ist nicht offiziell freigegeben

Die Unglücksstrecke gehört nicht zu den offiziell vom Bezirk Harburg gestatteten Trails in den Waldgebieten Haake/Emme und Eißendorfer Forst, sondern ist eine geduldete, halblegale Piste, die in den vergangenen 20 Jahren von Hobbysportlern mehr und mehr ausgebaut wurde. So soll es neben den beschriebenen Sprungelementen auf Holzschanzen oder aufgeschütteten Hügeln auch anspruchsvolle, enge 45-Grad-Kurven geben. „Das ist schon alles sehr professionell gebaut“, sagte einer der Augenzeugen des Rettungseinsatzes.

Der tödlich verunglückte Altengammer gehört übrigens nicht zur 70-köpfigen Truppe der Bergedorfer Mountainbiker (Sachsenwald-Pioniere), die sich aktuell stark für eigene Trails in Bergedorfer Wäldern engagiert. Die Sportler favorisieren einen Parcours an der Sternwarte, könnten sich aber auch Abfahrten am Geesthang oder Bergedorfer Gehölz vorstellen, die sie in Eigenregie pflegen wollen. Das Thema war bereits in Umweltausschuss und Bezirksversammlung diskutiert worden, wobei die Bergedorfer Verwaltung stets ihre Ablehnung aufgrund von personellen, finanziellen und rechtlichen Gründen formulierte.