Polizei löst Techno-Party in Billwerder auf

Billwerder. Ruhestörung am Ende des Luxwegs in Billwerder: In der Nacht zu Montag hatten Anwohner genug und riefen die Polizei zu Hilfe. Die Beamten trafen auf etwa 120 Menschen, die eine Techno-Party feierten – samt Tresen, Lichterketten und Diesel-Motor.

Techno-Party in Billwerder von Polizei aufgelöst

Zwar lagen Desinfektionsmittel und Kontaktdatenlisten aus, „aber der Abstand war nicht gegeben, und es wurde nur vereinzelt Mundschutz getragen“, kritisierte die Polizei die Veranstalterin. Die Party wurde nicht genehmigt und es lag auch kein Hygieneplan vor. Und so wurde der Spaß gegen 3 Uhr friedlich beendet.