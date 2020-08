Eine neue Adresse für kranke Haustiere

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Allermöhe. Die hellen, modernen Räume ihrer neuen Tierarztpraxis am Allermöher Deich 451 wollte Tierärztin Dr. Kerstin Reich (57) eigentlich mit einer kleinen Feier einweihen. „Leider kam uns wie so vielen die Corona-Pandemie dazwischen und aus der Feier wurde bislang nichts“, bedauert sie. „Aus den Praxisräumen am Oberen Landweg mussten wir leider ausziehen, obgleich wir uns dort sehr wohlgefühlt haben.“ Am neuen Standort wurde alles renoviert und für die Bedürfnisse der Tierärztinnen optimiert, sagt Kerstin Reich, die mit vier Mitarbeiterinnen und der Tierärztin Stefanie Staack (54) täglich 15 bis 20 Patienten betreut.

Kleintiere wie Hunde und Katzen, Meerschweinchen und Hamster, Vögel und Schildkröten gehören zu den Patienten. Tierhalter schätzen schon seit etwa 30 Jahren die Dienste der Haustierärztin, die sich bemüht, stets auf dem neuesten Stand der Tiermedizin zu sein.

Zweite Tierärztin kümmert sich um Reptilien

Für Reptilien, die in die Praxis gebracht werden, bringt Stefanie Staack ihre umfangreichen Erfahrungen ein. „Wir haben hier eine Fläche von 220 Quadratmetern, der Zugang ist barrierefreie“, sagt Matthias Reich (59). Der Ehemann ist die gute Seele der Praxis, übernimmt Büroarbeit und ist Ansprechpartner für die Kunden am Empfang.

Im hellen Wartezimmer steht neben Möbeln und Büchern auch eine Voliere, die von zwei Wellensittichen bewohnt wird. Bilder von Künstlern aus der Region verschönern im Wechsel die Räumlichkeiten der modernen Praxis.

Das weite Feld der Tierärztinnen umfasst Impfungen und Vorsorge, Zahnsanierung sowie überwiegend innere Medizin, außerdem Weichteil- und Tumoroperationen, aber auch Kastrationen, Röntgen- und Ultraschallaufnahmen sowie viele weitere typische Haustierbehandlungen. „Natürlich überweise ich in Absprache mit den Kunden in die Fachkliniken im Großraum Hamburg, so beispielsweise bei angeborenen Herzerkrankungen oder schweren orthopädischen Operationen“, sagt Kerstin Reich. Sie kennt ihre Kunden und deren Tiere gut, weiß oftmals bereits am Telefon bei der Anmeldung, die in Corona-Zeiten unbedingt erforderlich ist, was zu tun ist.

Kleines Katzenhotel ist mit umgezogen

Natürlich bleibe am neuen Standort auch das kleine Katzenhotel erhalten, das es schon am Oberen Landweg gab. Dort können sich in tiergerechter Atmosphäre etwa 20 Katzen wohlfühlen. Die Tiere können zwischen zwei Tagen und zwei Monaten bleiben, werden von dem Team der Tierarztpraxis kompetent und liebevoll betreut. Die Praxis ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, sonnabends von 9 bis 10 Uhr, sowie nachmittags von Montag bis Freitag (bis auf dienstags) von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Termine werden telefonisch unter der Rufnummer 040/735 44 85 vergeben. Kerstin Reich ist für ihre Patienten auch im Notdienst jederzeit erreichbar, betont die Tierärztin.