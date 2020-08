Richtfest soll im September 2020 sein

Fünfhausen. Die Arbeiten am Rohbau für die vier neuen Häuser, die den denkmalgeschützten Seehof am Lauweg einrahmen werden, gehen weiter. „In der Urlaubszeit ist auf der Baustelle weniger geschehen, aber jetzt geht es weiter“, sagt Investor Lutz Eichel von der ewp-Gruppe. Ende September soll das Richtfest gefeiert werden.

Zu Beginn dieses Jahres ging Eichel noch davon aus, dass der erste Neubau zum Jahresende bezugsfertig ist. Doch dann kam Corona und der Investor musste das Datum abermals korrigieren. Inzwischen werde das Projekt kaum noch von dem Virus beeinflusst, betont Eichel. „Wir wollen die ersten Häuser zum 1. April 2021 an die neuen Eigentümer und Mieter übergeben“, sagt er. Ursprünglich sollten die Neubauten längst stehen, auch das Bestandsgebäude, das in Abstimmung mit der Denkmalpflege kernsaniert wird, fertig sein. Doch nach massiven Problemen mit dem Grundwasser musste das Projekt neu überplant werden. Eine ursprünglich geplante Unterkellerung der Gebäude war nicht möglich. Durch die Neuplanung und die damit verbundenen Zeitverzögerungen sprangen beauftragte Baufirmen wieder ab. Die Beauftragung neuer Firmen kostete ebenfalls viel Zeit.

Innenausbau in den Wintermonaten

Noch vor dem Winter sollen die Arbeiten an den Dächern beendet und alle Fenster eingesetzt werden, betont Eichel. „Über die Wintermonate soll dann der Innenausbau ausgeführt werden.“

Im Bestandsgebäude soll neben zwei Wohnungen auch ein etwa 80 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum für alle Mieter untergebracht werden. Die beiden Wohnungen sollen von der ewp-Gruppe vermietet werden. Die weiteren 54 Wohnungen, die in den Neubauten entstehen, wird die ewp-Gruppe zum Großteil verkaufen und im Auftrag der neuen Eigentümer vermieten. Die meisten Interessenten würden aus Kirchwerder stammen, berichtet Eichel. Ursprünglich war der Bau von 62 Wohnungen geplant. Anstatt Kellern werden nun Abstellräume auf den jeweiligen Etagen untergebracht. Dadurch wird die Anzahl der Wohnungen reduziert.

Die ewp-Gruppe will gut 13 Millionen Euro in das Seehof-Projekt investieren. In den neuen Wohnungen soll es seniorengerechtes Wohnen geben.