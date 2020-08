Übernachten auf dem Lande Wo man in „Knutschtonnen“ übernachten kann

Holger Heitmann in der großen Schlafkoje der Holzhäuser. Sie stehen inmitten von Apfelbäumen in Kirchwerder.Kasdorff

Unternehmer Holger Heitmann bietet in Kirchwerder Übernachtungen in Holzfässern an. Die Gäste schätzen die idyllische Lage.