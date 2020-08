Öffnet ein Chip bald die ungeliebte Pforte zum Sommerbad?

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Altengamme. Im Sommerbad Altengamme ist seit diesem Jahr vieles anders. Und das gefällt den Besuchern, darunter zahlreiche Stammgäste aus der näheren und ferneren Umgebung, ganz und gar nicht. Denn um das Gelände am Horster Damm wurde ein Zaun gezogen und die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt. Die Badeaufsicht ist, außerhalb der Ferien, nur noch am Wochenende von 14 bis 19 Uhr besetzt, das Bad auch nur noch am Sonnabend und Sonntag geöffnet.

Um den ungeliebten Zaun zu beseitigen, schreckten bisher unbekannte Täter sogar nicht davor zurück, einen Teil des Zauns abzumontieren. In derselben Nacht flogen Fahrradständer und Mülltonnen ins Becken. Das Sommerbad musste daraufhin in der vergangenen Woche fünf Tage lang komplett gesperrt werden.

Ohne Horst Heibeck musste eine andere Lösung her

Das Vandalismus ganz und gar kein geeignetes Mittel ist, um dem Unmut über die neuen Regelungen Ausdruck zu verleihen, sind sich alle Mitglieder des Regionalausschusses einig. Dennoch verstehen sie auch die Kritik: „Das Sommerbad Altengamme mit seinem freien Zugang ist eine Institution für Altengamme und bietet den Menschen eine Möglichkeit zur Erholung. Das wird ihnen nun genommen“, kritisiert Arne Stamer. Der Grünen-Abgeordnete richtete daher zahlreiche Fragen an das Bezirksamt.

Lesen Sie auch:

Sichere Zukunft für das Sommerbad Altengamme

An dem Vorgehen der Verwaltung würden viele nicht verstehen, warum nun ein Zaun gezogen werden muss, nachdem es jahrzehntelang auch ohne funktioniert hat. Der Grund, warum es all die Jahre gut gegangen ist, habe einen Namen: „Horst Heibeck“, erklärt Verwaltungsdezernent Ulf von Krenski. In der kalten Jahreshälfte hat Heibeck als Hausmeister im Bezirksamt gearbeitet und war die andere Jahreshälfte als Bademeister im Sommerbad eingesetzt. Dort hat er sowohl die Aufgaben eines Gärtners, Technikers und eben Bademeisters übernommen. Zudem sei er nie krank gewesen. Nach Beginn des Ruhestands von Horst Heibeck im vergangenen Jahr konnte er nicht einfach so ersetzt werden.

Ehrenamtliche Schüler können in der Woche keinen Wachdienst stellen

„Wir haben den Zaun nicht aus Garstigkeit aufgestellt“, betont Ulf von Krenski. Das Bezirksamt erfüllt damit viel mehr die Pflicht, seine Badestelle zu sichern. „Ein Schild allein aufstellen reicht da nicht“, betont von Krenski. Denn sollte es zu einem Unfall kommen und die Badestelle wäre nicht ausreichend gesichert, wäre das Bezirksamt haftungspflichtig.

Mehr als den Wachdienst am Wochenende könne der Verein SiWa nicht stemmen, da ein Großteil der ehrenamtlichen Wachmannschaft aus Schülern besteht. Und die müssen außerhalb der Ferien nun mal zur Schule und können keine Badeaufsicht machen, erklärt von Krenski. Dennoch sei die Kritik der Bevölkerung durchaus bei der Verwaltung angekommen.

Auch für Vereine und Gruppen soll es individuelle Lösungen geben

Eine Möglichkeit, das Problem der eingeschränkten Öffnungszeiten zu lösen, erkennt Ulf von Krenski in kleinen Kunstsoff-Chips: Wenn ein elektronisches Schloss eingebaut wird, ließe sich die Pforte mittels Transponder auch außerhalb der Öffnungszeiten öffnen – sofern die Nutzer vorher unterschreiben, sich an die Baderegeln zu halten und das Gelände auf eigene Gefahr zu betreten.

Diese Lösung werde derzeit technisch geprüft, so von Krenski. Auch für Gruppen und Vereine, die das Bad zu anderen Zeiten nutzen möchten, gebe es Möglichkeiten. „Sie können mich gern ansprechen“, sagt von Krenski.