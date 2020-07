Die richtige Ausrüstung fürs Festival daheim

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Die 42. Ausgabe des legendären Wutzrock-Festivals wird aufgrund der Corona-Pandemie am Sonnabend, 8. August, ausschließlich im Internet gefeiert (wir berichteten). T-Shirts und andere begehrte Werbeartikel gibt es aber auch in diesem Ausnahme-Jahr – nach dem Motto „umsonst & trotzdem“. Sie sind nun per Mausklick erhältlich.

Christian Braubach (52) und sein Schwager René Braubach (38) engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das „umsonst & draußen“-Festival, das eigentlich in wenigen Tagen am Eichbaumsee gefeiert werden sollte. Die Männer arbeiten in der sogenannten Infozelt-Gruppe. Während des Festivals ist das Zelt Anlaufstelle für Besucher, die Fragen haben. Dort wird auch über die Historie des unkommerziellen Rockspektakels informiert, gibt es zudem „Fanartikel“.

Anfangs nur Buttons und Karten

„Anfangs gab es nur Buttons zum Anstecken und Postkarten mit den jeweils aktuellen Wutzrock-Plakaten als Motiv“, sagt Christian Braubach. „Inzwischen bieten wir Karten aus verschiedenen Jahrgängen als Zehnerpack an.“ Wutzrock-T-Shirts gab es erstmals vor zehn Jahren, berichtet der 52-Jährige. „Damals habe ich mehrere Hundert Shirts herstellen lassen, die schnell vergriffen waren.“ Seitdem gehören die Kleidungsstücke zu Wutzrock wie das Bierzelt und die Weltmeisterschaft im Schlafsackwetthüpfen.

Der harte Kern der Infozelt-Gruppe besteht aus fünf Ehrenamtlichen. Sie haben nun trotz der virtuellen Sonderausgabe des Festivals jede Menge Arbeit: Sie verschicken nun etliche „Care-Pakete“, denn die Fanartikel gibt es ausnahmsweise nicht einzeln zu kaufen. Erhältlich sind die bunt gemischten Kartons als „Seebühnen-Paket“ (10 Euro) und als „Elbbühnen-Paket“ (25 Euro). Beide Pakete enthalten einen Bierbecher aus Plastik, einen Sticker und ein Festivalbändchen. Das kleinere „Seebühnen-Paket“ enthält zusätzlich ein Schlüsselband. Im „Elbbühnen-Paket“ findet sich zusätzlich ein T--Shirt, ein Button und ein Flaschenöffner. T-Shirt-Schnitt und -Größe können im Internet ausgewählt werden.

Versandkosten im Preis enthalten

Die Fanartikel sind mit dem aktuellen „Wutzrock – umsonst & trotzdem“-Schriftzug versehen. Die Versandkosten sind jeweils im Preis enthalten. Einzelne Produkte können als Upgrade zu den Paketen hinzu gebucht werden. Die Pakete erreichen in der Regel innerhalb von fünf Tagen den Empfänger.

„Wir hoffen, dass die Leute zu Hause Festival machen, wenn sie den Livestream im Internet sehen“, sagt Christian Braubach und grinst. Mit den limitierten Sammlerstücken könnte die eigene Bude während der Übertragung entsprechend ausgestattet werden, damit vor dem Computerbildschirm Festival-Feeling aufkommt. Hunderte Pakete sind bereits reisefertig, weitere werden je nach Auftragslage gepackt. „Das Kaufverhalten der Fans ist anders als bei bisherigen Festivals. Die Leute brauchen nun Equipment für Zuhause“, sagt Christian Braubach.

Gewinne werden Künstlern gespendet

An dem Merchandising verdienen die Wutzrocker keinen Cent, betonen die Infozelt-Mitarbeiter: Sämtliche Gewinne sollen an Künstler gespendet werden. „Sie gehören zu den von der Coronakrise am härtesten betroffenen Berufsgruppen“, sagt Wutzrock-Sprecherin Sabine Vielhaben. Bei den kleinen Paketen würden ein bis zwei Euro Gewinn übrig bleiben, von den großen rund fünf Euro, sagen die Wutzrocker.

Bei der Sonderausgabe des Festivals sollen auch zahlreiche 30-Sekunden-Videoclips gezeigt werden. Jedermann ist eingeladen, kurze Handyfilme aufzunehmen – ein Grußwort oder Erinnerungen an vergangene Festivals sind genausogefragt wie Solidaritätsbekundungen oder Mini-Songs, Performances, Tänze oder andere verrückte Darbietungen. Wer im Netz präsent sein möchte, sendet seinen Kurz-Clip per Mail an kulturvonal len@wutzrock.de. Weitere Infos und einen Link zu den „Care-Paketen“ gibt’s unter wutzrock.de.