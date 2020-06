Großeinsatz Gewächshäuser in Neuengamme durch Feuer zerstört

Feuerwehrleute bei den Nachlöscharbeiten am Neuengammer Hinterdeich. Die Flammen zerstörten unter anderem einen Pkw.

Bei dem Brand am Hinterdeich gingen auch ein Schuppen und ein VW Caddy in Flammen auf. Die Rauchwolke war noch in Bergedorf zu sehen.