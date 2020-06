Moderator im Sattel: Jörg Pilawa ist jetzt geprüfter Reiter

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Kirchwerder. Im Fernsehen stellt er mit Quizfragen das Wissen seiner Kandidaten auf die Probe, nun musste er selbst sein Können unter Beweis stellen. Und zwar Hoch zu Ross: Im Reitstall Putfarcken hat Jörg Pilawa nun sein Reitabzeichen abgelegt. „Das ist wie das Seepferdchen im Schwimmen“, sagt Tina Paul mit einem Augenzwinkern.

Die Trainerin ist ganz stolz auf ihre Herrenrunde. Denn Jörg Pilawa ist längst nicht der einzige Mann, der sich in den Sattel getraut hat. Insgesamt fünf Herren haben sich in dem Reitstall am Kirchwerder Hausdeich 168 zu einer reinen Männer-Reitgruppe zusammengefunden. „Das erste Mal in der Geschichte des Reitstalls“, sagt Trainerin Tina Paul.

Dem Pferd ist egal, wer im Sattel sitzt

Die Prominenz ihres Mitreiters, der mit seiner Familie im Bergedorfer Villengebiet lebt, spiele dabei überhaupt keine Rolle. „Dem Pferd ist sowieso egal, wer da im Sattel sitzt. Das ist ja das Schöne am Reiten“, sagt Tina Paul.

Die Idee der Männerreitgruppe entstand beim Ponyreiten, an dem die Töchter der Männer teilnehmen. Mit dem Kaffeebecher in der Hand wurde am Rande der Reitbahn von den Vätern beschlossen, dass Reiten ja nicht so schwer sein kann. Man müsse ja eigentlich nur oben drauf sitzen und das Pferd mache den Sport – so die Annahme.

Die Männer sind Feuer und Flamme

Als sie es dann selbst ausprobierten, hätten sie schnell gemerkt, dass es im menschlichen Körper zahlreiche unentdeckte Muskelgruppen gibt und reiten einfacher aussieht, als es ist, berichtet Tina Paul. Und sie hätten ebenso schnell bemerkt, das sich auch Männer ganz fix „mit dem Pferdevirus infizieren können“, so Tina Paul. Selbst ihr fußballbegeisterter Sohn Justus (10) ließ sich anstecken und legte nun gemeinsam mit den Herren das Reitabzeichen ab. Keine Frage, dass die Männer weiter ihre Kreise auf dem Reitplatz drehen: „Sie sind jetzt Feuer und Flamme“, sagt Tina Paul.