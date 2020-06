Ganz lautlos im Elektroboot über das Wasser schippern

Neuengamme. Als Gerhard Piepiorka vor fast 20 Jahren die Bootswerft Neuengamme übernahm, da legten ziemlich schnell auch zwei Elektroboote am Fuße der Schiefen Brücke an. „Wir waren also Vorreiter in Sachen Elektromobilität“, betont Katrin Piepiorka, die aus Thüringen stammt und seit 2007 mit „an Bord“ ist.

Die ersten beiden Boote kamen aus den Niederlanden und waren eigentlich für den Betrieb auf den Kanälen von Amsterdam vorgesehen. Doch das Konzept klappte dort nicht so wie gewünscht. Also landeten die Boote schließlich in Neuengamme und wurden auf der Dove-Elbe heimisch. „Dafür sind sie einfach perfekt. Man kann ganz entspannt und vor allem lautlos über das Wasser schippern“, sagt Katrin Piepiorka. Da der Fluss strömungsfrei ist, sei das Vorankommen auch mit den geringen PS-Zahlen der Elektromotoren kein Problem.

„Chill-Boote“ sind gemütlich wie ein Sofa

Mittlerweile gehören neun Elektroboote zur Flotte vom Ehepaar Piepiorka: Neben vier Booten, mit denen maximal drei Erwachsene oder zwei Erwachsene und zwei Kinder vorwärts kommen, gibt es auch drei „Chill-Boote“, ideal für einen Pärchenausflug auf dem Wasser. „Sie sind gemütlich wie ein Sofa“, schwärmt Katrin Piepiorka.

Neuerdings haben sie ihre Flotte erweitert: um zwei Boote mit Platz für fünf Personen und mit Solardach, wodurch die Batterie ständig wieder aufgeladen wird. „Sie sind ideal für Familien“, sagt Katrin Piepiorka. „Theoretisch könnte man ewig unterwegs sein“, ergänzt Gerhard Piepiorka.

Zeitlich festlegen muss sich aber keiner der Kunden: Notiert wird nur die Anfangszeit. Abgerechnet wird die gefahrene Zeit nach der Rückkehr, die Mietpreise liegen bei 15 Euro pro Stunde für die Chill-Boote und 20 Euro pro Stunde für die anderen beiden Modelle. Alle Boote lassen sich führerscheinfrei mieten, gesteuert werden sie mit einer Art Joystick oder Steuerrad. Ein Alter von 16 Jahren ist allerdings Voraussetzung. Reservierungen sind nicht möglich.

Perfekter Lebensentwurf am Fuß der Schiefen Brücke

Seitdem die Piepiorkas nach der Corona-Pause ihre Boote wieder verleihen dürfen, sei die Nachfrage aber noch weiter gestiegen. „An Pfingstmontag hatten wir wahrscheinlich so viele Kunden wie noch nie“, sagt Katrin Piepiorka, deren Hauptgeschäft in der Bootslagerung und im Service liegt. Doch auch wenn das Geschäft vor allem an sonnigen Tagen brummt: „Reich werden wir nicht“, stellt die 49-Jährige fest. Auf Reichtümer ist das Paar gar nicht aus. „Dafür haben wir ein echt gutes Leben“, betont Katrin Piepiorka, die gemeinsam mit ihrem elf Jahre älteren Mann alle anfallenden Arbeiten auf der Werft erledigt und dabei ohne die Unterstützung von Angestellten auskommt. Vorteil: Als gelernter Schlosser kann Gerhard Piepiorka handwerklich alles.

Schon als kleiner Junge hatte er mitgeholfen, als sein Vater Helmut, die „Ramona“, ein umgebautes Frachtschiff, in Eigenarbeit wieder flott machte. Leben und Arbeiten direkt am Wasser ist daher für Katrin und Gerhard Piepiorka der perfekte Lebensentwurf.

