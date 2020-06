„umsonst & trotzdem“: Wutzrock im Internet

Bergedorf. Schon jetzt steht fest, dass das Wutzrock-Festival 2020 in der 41-jährigen Geschichte der „umsonst & draußen“-Spektakel einen besonderes Platz einnehmen wird: Statt, wie ursprünglich geplant, in gewohnter Manier drei Tage lang am Eichbaumsee Party zu machen, wird Wutzrock diesmal nur einen Tag lang gefeiert – unter dem Motto „umsonst & trotzdem“. Aufgrund der Coronakrise soll es am Sonnabend, 8. August, ein ganz anderes, virtuelles Spektakel geben.

Ein Jahr ohne Wutzrock sei nicht vorstellbar, meinen die Organisatoren. Sie rufen die Stammgäste dazu auf, am 8. August die Computer, Laptops, Tablets und Smartphones einzuschalten und auf voraussichtlich zwei Kanälen im Internet ein buntes Programm zu verfolgen – idealerweise vom eigenen Garten oder Balkon aus, um wenigstens ein bisschen „umsonst & draußen“- Feeling genießen zu können.

Bands spielen live im Internet

Moderatoren werden durch die Programme führen, laut Wutzrock-Sprecherin Sabine Vielhaben „zwei bis drei Bands“ online live zu erleben sein. Um welche Gruppen es sich handelt, steht noch nicht fest. Klar ist schon, dass es Bands sein werden, die unter normalen Umständen am Eichbaumsee aufgetreten wären – und es nicht die ursprünglichen Headliner sein werden. „Die müssen ja Geld verdienen“, sagt Sabine Vielhaben.

Bei der Sonderausgabe des Festivals sollen auch zahlreiche 30-Sekunden-Videoclips gezeigt werden. Jedermann ist eingeladen, kurze Handyfilme aufzunehmen – ein Grußwort oder Erinnerungen an vergangene Festivals sind genauso gefragt wie Solidaritätsbekundungen oder Mini-Songs, Performances, Tänze oder andere verrückte Darbietungen. Wer auf Sendung gehen möchte, sendet seinen Kurz-Clip per Mail an kulturvonal len@wutzrock.de.

Zudem sind politische Beiträge und ein Online-Kinderprogramm geplant. Mitschnitte von früheren Wutzrock-Konzerten sollen das virtuelle Spektakel abrunden.

Bereits viel Arbeit investiert

Die ehrenamtlichen Organisatoren hatten seit dem Spätsommer 2019 bereits viel Arbeit in die Vorbereitungen der 42. Ausgabe investiert. „Seit März, seit Corona, planen wir nun diese Spezialausgabe“, sagt Sabine Vielhaben. Finanzielle Einbußen etwa aufgrund der Absagen an die bereits gebuchten Bands habe es aufgrund der Planänderung nicht gegeben. Vorbereitet wird das virtuelle Festival auch nicht wie sonst bei Helfer- und Gruppentreffen, sondern per Internetkommunikation. Helfer gebe es derzeit genug, sagt Sabine Vielhaben. Schließlich würden keine Ehrenamtlichen benötigt, um etwa Getränke zu verkaufen, auf- und abzubauen. Um die Realisierung der Livestreams würden sich ein halbes Dutzend Internet-Spezies kümmern, von denen viele auch beruflich im IT-Bereich tätig sind.

„Künstler gehören zu den von der Corona-Krise am härtesten betroffenen Berufsgruppen“, sagt Sabine Vielhaben. Deshalb soll die kommenden Tage der Online-Shop auf der Wutzrock-Internetseite geöffnet werden, damit die Fans „Wutzrock- Care-Pakete“ bestellen können. Sie bestehen aus limitierten Merchandisingprodukten wie Bechern, Bändchen und T-Shirts mit dem Wutzrock-2020-Logo. Wird mit dem Verkauf ein Gewinn eingefahren, soll das Geld an Kulturschaffende gespendet werden. Außerdem können die Käufer ihrem Zuhause Festivalflair verpassen, betonen die Organisatoren.

Details zu der Wutzrock-Sonderausgabe sollen bald verkündet werden – auf wutzrock.de. Von dort aus sollen am 8. August auch Links zu den Livestreams führen.