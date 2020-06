Fußgänger-Furten und neue Fahrbahndecke

Kirchwerder. Sarah Höffken (34) sorgt sich um die Sicherheit der Schulkinder, die am Süderquerweg nahe dem Kirchenheerweg auf der Elbe-abgewandten Seite leben. Sie müssen auf dem Schulweg den stark befahrenen Süderquerweg überqueren ohne das ihnen ein Zebrastreifen Schutz bietet. Weitere Eltern haben sich deshalb an Politik, Polizei und Verwaltung gewandt – nicht ohne Erfolg: Im Bereich der Kreuzung Süderquerweg/Kirchenheerweg sollen zwei Fußgängerfurten eingerichtet werden – Fahrbahnmarkierungen, die auf beiden Seiten der Kreuzung über den Süderquerweg führen.

Die Furten werden aufgebracht, nachdem der Süderquerweg zwischen Kirchenheerweg und Rewe-Markt eine neue Fahrbahndecke bekommen hat. Die Asphaltierung soll in den Sommerferien erfolgen.

Zu wenig Verkehrsaufkommen für einen Zebrastreifen

Sarah Höffken ist das zu wenig: „Kinder können damit nichts anfangen – im Gegensatz zu einem Zebrastreifen. Warum werden nicht gleich Nägel mit Köpfen gemacht?“, fragt die Kita-Leiterin. Die Antwort hat sie von der Polizei erhalten: „Das Verhältnis von Fußgängern und Fahrzeugen pro Stunde ist zu gering“, sagt Bergedorfs Verkehrspolizeichef Axel Kleeberg.

In den kommenden Wochen sind weitere Straßenarbeiten im Landgebiet: An der Kreuzung Oortkatenweg/Ochsenwerder Landscheideweg werden bis zu den Sommerferien die letzten Baustellenbarken verschwinden. Um Restarbeiten, wie das Verfüllen des Großpflasters auf dem Fahrbahnteiler zu erledigen, muss die Kreuzung noch einmal am Mittwoch, 17. Juni, voll gesperrt werden.

Auf dem Durchdeich wird auf Höhe des Lauwegs in den Feerien ein Fußweg aufgebracht. Bis zur Grundschule soll der Gehweg optimiert werden. Zur Breite des Wegs wollen sich Verwaltung und Politik bei einem Ortstermin abstimmen. Die Grundinstandsetzung der Straße könnte frühestens im Jahr 2023 starten, da die Verkehrsbehörde die beantragten 3,2 Millionen für den Haushalt 2021/22 nicht bewilligt hat (wir berichteten). Stephan Meyns (FDP) regte daher im Regionalausschuss an, doch nochmal über eine reine Deckensanierung nachzudenken.