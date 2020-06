Sie gehörte mal Jan Fedder: Die „Walter“ soll flott werden

Bülitz/Allermöhe. Der Verein Tampen mit seinem Vorsitzenden Wolf Rüdiger Rust aus Kirchwerder macht sich an ein neues Projekt: Die Freunde maritimer Traditionen wollen „Walter“ wieder flottmachen. „Walter“ ist eine 98 Jahre alte Hafenbarkasse. Das zwölf Tonnen schwere und zwölf Meter lange Schiff stand die vergangenen 20 Jahre in einer Scheune im Örtchen Bülitz im Wendland. „Nun wollen wir es aus seinem Dornröschenschlaf wecken und in Fahrt bringen“, sagt Rust (75), ausgebildeter Metallbaumeister.

Rust und seine Mitstreiter sagen „die Walter“ zu dem Schiff, gemäß der seemännischen Tradition, nach der alle Schiffsnamen weiblich sind. An die Barkasse sind die Vereinsmitglieder über Umwege geraten: „Der Sohn unseres Mitglieds Willi Bley ist Kameramann und hat einen Kollegen, der als Requisiteur arbeitet“, sagt Rust. Der Requisiteur habe vor einigen Jahren am Set mit dem im Dezember 2019 gestorbenen Volksschauspieler Jan Fedder gearbeitet. „Aus einer Laune heraus und geselliger Runde im Jahr 2001 hatte er, ehe er sich versah, die Barkasse von Jan Fedder erworben.“

Das Schiff hatte schon am Achtersteven einige Löcher und lag deshalb an Land. Eine Spedition transportierte es nach Bülitz, wo der Requisiteur lebt. Damit die „Walter“ in die Scheune passte, wurde der Fahrerstand abgenommen. Der neue Eigentümer hatte aufgrund seines Berufs aber zu wenig Zeit, um sich intensiv um die Barkasse zu kümmern. „Aber er hat schon alle Stahlplatten am Achtersteven ausgebaut“, sagt Rust.

Der Eigentümer freut sich, dass der Verein Tampen das Schiff nun wieder flottmachen will. Andernfalls hätte er es verschrotten lassen. Das Schiff soll im Spätsommer auf der Allermöher Werft bearbeitet werden – falls der Verein sich die Generalüberholung leisten kann. Denn die Sanierung des alten Kahns kostet – trotz viel Eigenarbeit – rund 20.000 Euro, schätzt Rust für Material, Transport und Liegekosten. Er hat diverse potenzielle Unterstützer angeschrieben und hofft auf finanzielle Hilfe.

Die „Walter“ wurde als Arbeitsbarkasse auf der Höppner-Werft in Hamburg gebaut und lief 1922 vom Stapel. „Solche Barkassen wurden dann im Laufe der Zeit, wenn sie als Arbeitsbarkasse nicht gebraucht wurden, von den neuen Besitzern gerne umgebaut“, sagt Rust. „Die Grundform ist aber die alte geblieben. Und die Maschine, ein Jastram-Dieselmotor aus Bergedorf, ist noch im Original vorhanden.“

Wer die Sanierung der „Walter“ mit einer Spende unterstützen möchte, erreicht den Verein per E-Mail unter info@tampen-hamburg.de oder spendet direkt auf das Spendenkonto: Tampen e. V. Hamburg, Hamburger Sparkasse, IBAN: DE48 2005 0550 1034 2953 27. Infos im Internet: tampen-hamburg.de.