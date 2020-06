Streit unter Laubenpiepern endet mit Messerstich und Crash

Billwerder. Der Streit schwelt schon länger. Die beiden Familien im Kleingarten 602 am Mittleren Landweg sind regelrecht verfeindet. Dabei geht es immer wieder darum, dass auf dem Privatweg - der vom Mittleren Landweg in Richtung Neuallermöhe entlang der S-Bahn zu den Kleingartenparzellen führt - mit hochwertigen Autos zu schnell gefahren wird. Erlaubt sind auf dem Privatweg lediglich 15 Stundenkilometer.

Am Mittwochabend, um kurz nach 21 Uhr, war es wieder so weit. Doch diesmal eskalierte der Streit. Auf dem Mittleren Landweg, nördlich des Bahnhofs, trafen die verfeindeten Laubenpieper mit ihren Autos aufeinander, stellten sich gegenseitig zur Rede. Dabei griff ein Beteiligter zum Messer, stach auf einen 46-Jährigen ein. Under den anderen flogen die Fäuste, einem 38 Jahre alten Mann wurde die Nase gedellt.

Anwohner alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst: Messerstecherei auf der Straße. Doch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, ergriffen mindestens zwei Angreifer, darunter der Messerstecher, die Flucht. Zwei Autos, ein grauer Tesla und ein weiterer schwarzer PKW rasten vom Tatort weg. Einer der Verletzten setzte sich in seinen Mercedes und rammte mit voller Wucht den weißen Audi der Gegner. Ob er die Kontrolle über sein Auto verlor oder absichtlich den Unfall verursachte, um die Flucht eines weiteren Angreifers zu verhindern, blieb zunächst unklar. Jedenfalls war auch der Fahrer des Audis beim Eintreffen der Polizei verschwunden.

Die Feuerwehr schickte zwei Rettungswagen und den Notarzt. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen aus Bergedorf und Billstedt, mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei (Bahnpolizei) vor Ort. Eine Sofortfahndung nach den flüchtigen Tätern blieb erfolglos, doch sie dürften namentlich bekannt sein.

Denn die Polizei kennt beiden verfeindeten Kleingartenbesitzer und ihre Familien schon gut. Erst in der Nacht von Pfingstsonntag zu Montag stritt man sich lautstark, warf sich gegenseitig Ruhestörung und Belästigung vor. Es wurde auch handgreiflich. Drei Mal musste die Polizei in der Nacht im Kleingartenverein anrücken.