Bali? Russland? Kirchwerder!

Kirchwerder/Gießen. Benita Glasow aus Kirchwerder möchte nach ihrem Master-Studium „im Bereich Marketing“ arbeiten, „gern auch im Ausland“. Derzeit studiert sie in Gießen „International Marketing“. Für das Fach „Digital Marketing“ betreibt sie mit vier Kommilitonen den Internet-Blog „Staycation Germany“, was, abgeleitet von Vacation (Urlaub), so viel heißt wie Zuhause-Urlaub. Die Studenten beschreiben darin Urlaubsziele in Deutschland, also Ziele, die auch während der Coronakrise angesteuert werden können. Benita Glasows erster Beitrag war über ihre Vierländer Heimat.

„Kirchwerder: Ein etwas anderer Urlaub in Hamburg“ betitelt die 23-Jährige ihren Beitrag über „einen ganz anderen Teil der Großstadt“. Auf der Seite vitarius-3.de informiert sie reisehungrige über Zollenspieker, die Riepenburger Mühle mit ihrem Café, den denkmalgeschützten Hof Eggers in der Ohe und den Elbstrand mit seinen kleinen Buchten, in denen die Besucher „ruhig die Augen schließen und (hoffentlich) den Sonnenschein genießen“ können“.

Blog wird freiwillig weitergeführt

„Kirchwerder ist ein Geheimtipp für Urlauber in Hamburg“, sagt Benita Glasow und fügt hinzu: „Jeder, doch noch nicht da war, hat etwas verpasst“, meint die Studentin. Das Fortschreiben des Blogs für die Uni ist noch bis Ende Juni geplant, „aber wir Studenten haben bereits beschlossen, dass wir den Blog darüber hinaus fortführen wollen, weil uns diese Arbeit viel Spaß macht“.

Elf Beiträge sind bisher in dem Blog zu finden, drei neue kommen jede Woche hinzu. Benita Glasow ist die „Hauptschreiberin“, ihre Kommilitonen haben in erster Linie andere Aufgaben. Die Vierländerin, die Mitglied der Vierländer Trachtengruppe ist, berichtet in ihren weiteren Beiträgen etwa auch über kulinarische Genüsse im Schanzenviertel und günstige Hafenrundfahrten mit den Hadag-Fähren, für die eine HVV-Karte im Wert von 6,60 Euro reicht. Benita Glasow beschreibt auch, was es bei einem Roadtrip durch Deutschland zu beachten gilt, macht sich auch über die richtigen Snacks und Playlists für das Autoradio Gedanken. Und sie weiß, wovon sie schreibt: 2019 durchquerte sie tatsächlich die Republik. „Ich dachte mir: „Warum nicht erstmal das Heimatland genauer kennenlernen, bevor es in die große, weite Welt geht?“ Während ihres Roadtrips entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Wandern. Wenn Reisen ins Ausland wieder möglich sind, will sie schnellstmöglich nach Schottland, „um die Highlands zu Fuß zu durchqueren“.

Zutaten für Zuhause-Urlaub

Doch auch die richtigen Zutaten für „einen perfekten Bali-Wellnessurlaub Zuhause“ oder für hausgemachte Syrniki, russische Quarkpfannkuchen, finden sich in dem Blog. Ziel des Uni-Projektes ist, schöne Orte zu beschreiben, an denen die Blog-Autoren schon waren. „Wir wollen, dass die Besucher der Seite Anregungen finden – oder das sie von zu Hause aus auf eine Fernreise gehen können“, sagt die 23-Jährige. Mit Kochrezepten, Musik und Hintergrundinfos zur Kultur sollen sich die Leser „Urlaubsfeeling nach Hause holen können“.

Für die Studenten bietet der Blog“die Möglichkeit, das Handwerkszeug eines Marketing-Managers praktisch anzuwenden“, sagt die junge Frau aus Kirchwerder. Sie hat ihren Bachelor-Abschluss für den Studiengang „Internationales Management“ bereits in der Tasche. Ihren Master kann sie in einem dreiviertel Jahr machen. Ob sie so lange in Gießen bleibt, weiß sie noch nicht: „Vielleicht schreibe ich meine Master-Arbeit in Kirchwerder.“