Yoga und Poledance: Powerfrau mischt Landfrauen auf

Curslack. Der Begriff Powerfrau scheint für Stefanie Zierz erfunden worden zu sein: Die 36-Jährige ist vierfache Mutter, hat zwei Jobs und engagiert sich ehrenamtlich bei den Jungen Landfrauen Hamburg. Sie rief die „Nachwuchssparte“ des Landfrauenverbandes im vergangenen Jahr ins Leben. Stefanie Zierz wurde als Kandidatin für den Bürgerpreis unserer Zeitung und der Volksbank Bergedorf vorgeschlagen.

Bei den Landfrauen ist Stefanie Zierz bereits seit zwölf Jahren. „Meine Oma und meine Tante haben mich damals mitgeschleppt“, sagt sie mit einem Lächeln. 2015 wurde die Curslackerin im Verband aktiver, besuchte Vorträge und fuhr auf Radtouren mit. Solche Events organisierte sie schließlich mit, als sie vor drei Jahren in den Vorstand des Landfrauen-Ortsverbandes Curslack einberufen wurde. Dort trieb sie auch die digitale Vernetzung der Frauen voran.

Im Jahr darauf reiste Stefanie Zierz nach Magdeburg: „Der Bundesverband der Landfrauen hatte zur Gründung junger Landfrauengruppen aufgerufen, informierte dort über das Projekt“, sagt sie. Gemeinsam mit Rebecca Behn beschloss Zierz, so eine Gruppe in Hamburg zu gründen. „Wir haben dann Freundinnen angesprochen und unser Vorhaben bei Hoffesten und auch beim Erdbeerfest vorgestellt.“ Zum ersten Treffen im September 2019, das die 36-Jährige als Gründungsversammlung bezeichnet, erschienen mehr als 30 junge Frauen, „von denen die Hälfte gleich bei den Landfrauen eintrat“. Heute sind es bereits 62, Tendenz steigend. „Die Frauen sind zwischen Anfang 20 und Anfang 50, kommen fast alle aus den Vier- und Marschlanden. Gut ein Viertel hat einen familiären Bezug zur grünen Branche“, so Zierz.

Die meisten jungen Landfrauen sind berufstätig, arbeiten etwa als Zahnarzthelferin oder Steuerberaterin. Mindestalter: 18 Jahre, nach oben ist keine Grenze gesetzt.

Mitgliederwerbung in den neuen Medien

Die Jungen Landfrauen sind Untergruppen der Landesverbände, „wie eine Sparte im Sportverein“, sagt Stefanie Zierz. Jede Junge Landfrau ist Mitglied in einem Ortsverein der Landfrauen und zahlt – je nach Ortsverein – 45 oder 50 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Stefanie Zierz engagiert sich mit drei weiteren jungen Frauen im Organisationsteam der Gruppe. Dort gibt es jede Menge zu tun. Die 36-Jährige wirbt neue Mitglieder, setzt dabei auch auf die soziale Medien wie Facebook oder Instagram.

Normalerweise organisieren Stefanie Zierz und ihr Team Stammtische, zu denen sich die Frauen im Achtwochenrhythmus in wechselnden Lokalen im Landgebiet treffen. „Die Treffen fallen während der Coronakrise natürlich aus – wie viele andere Aktivitäten auch“, erklärt Zierz. Die 36-Jährige kümmert sich zudem auch um die Organisation von Infoabenden zu wechselnden Themen, um Vorträge und Betriebsbesichtigungen. Vor der Krise haben die Frauen Yoga, Meditation und Reiki ausprobiert, Poledance (als Fitnesstraining) stehe bei ihnen oben auf der To-do-Liste, betont die Initiatorin. Auch Stand-up-Paddling und ein High-Heels-Training mit einer Fachfrau soll es schnellstmöglich geben. „Da geht es auch um den Kauf der richtigen Schuhe.“ Die Trainerin sei in Junge-Landfrauen-Kreisen äußerst begehrt, verrät Stefanie Zierz mit einem Augenzwinkern: „In anderen Bundesländern war sie bereits im Einsatz.“

Es gehe darum, auch lockere, spaßige Themen für die jungen Frauen zu finden. „Wir haben alle wenig Zeit, sind oft im Stress. Da wollen wir uns eine schöne Abwechslung gönnen.“

Regelmäßige Treffen mit älteren Landfrauen

Ernsthafte Themen würden allerdings nicht ausgeschlossen: So ist geplant, dass junge Landfrauen regelmäßig mit älteren aus wechselnden Ortsvereinen unterwegs sind. „Wir wollen gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit angehen und Kleider tauschen.“ Ein anderes Mal soll es eine Führung durch die Neuengammer KZ-Gedenkstätte geben. „Für vieles gab es schon Termine, aber wegen Corona musste alles verschoben werden.“

In drei, vier Jahren, wenn ihr Nachwuchs etwas älter ist, will sich Stefanie Zierz auch wieder für den Verein Abenteuerlager Schweden engagieren: Dann wird sie Kinder und Jugendliche drei Wochen lang in den Sommerferien begleiten, für sie in der Küche arbeiten und bei Ausflügen dabei sein.

Ihr Geld verdient die Curslackerin, die in Barmbek geboren wurde, als Rechtsanwaltsfachangestellte, außerdem arbeitet sie in der Schnittblumengärtnerei ihres Mannes mit. Langeweile kenne sie nicht, sagt die 36-Jährige. Wenn sie doch mal etwas Zeit für sich hat, liest sie gerne Kriminalromane oder schaut TV-Serien wie „Navy CIS“ oder die Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – und diese bereits seit der ersten Folge.

Wer mehr über die Jungen Landfrauen erfahren will, findet einen Link auf der Seite des Landesverbands: hamburger-landfrauen.de.