Sie haben Millionen fleißige Helfer

Ochsenwerder. Bei diesem Mann brummt das Geschäft: Stefan Iblher hat in Hamburg die meisten Bienen – etwa drei Millionen. Sie leben in rund 150 Völkern zusammen, die sich noch bis Mitte Juli enorm entwickeln und vermehren werden. Denn der 57-Jährige nimmt den Schwarmtrieb, die Vermehrung der Völker durch Teilung, jetzt vorweg: Er nimmt die Königinnen und einen großen Teil der Bienen aus ihren jeweiligen Stöcken heraus und bringt sie in neue, leere Bienenstöcke. Auf diese Weise schwärmen die Bienen zum Vermehren nicht aus, sondern tun dies im neuen Bienenstock – und produzieren dort weiterhin Honig.

„Im Sommer werden es 7,5 Millionen Bienen und 300 Völker sein“, sagt der einzige hauptberufliche Imker in der Hansestadt. In Ochsenwerder hat der Betreiber der Imkerei Elbgelb sein Hauptquartier. Dort ließ er vor einem Jahr eine 300 Quadratmeter große Arbeits- und Lagerhalle errichten.

Handwerker brauchten länger

„Die Halle ist sechs Wochen später als geplant fertig geworden, weil die Handwerker länger brauchten“, sagt Iblher, der mit seiner Frau Regine Holzapfel knapp 300.000 Euro in die Halle samt Ausstattung investierte. Dadurch konnte der Imker nicht wie eigentlich geplant expandieren. Er will nämlich die Zahl seiner Bienen und Völker verdoppeln. Dies soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. „Das mache ich nicht für mein Ego, sondern aus wirtschaftlichem Zwang, denn die Halle ist noch nicht abbezahlt“, sagt Iblher, der mit seiner Frau „alles genau durchgerechnet“ habe. Regine Holzapfel arbeitet im Nebenerwerb bei Elbgelb mit. Die notwendigen Vorrichtungen – etwa die Beuten (Häuser der Bienenvölker) – baut der gelernte Tischlermeister, der 2007 sein erstes Bienenvolk hatte und seit zwei Jahren als Imker im Hauptberuf arbeitet, selbst.

Seine Honiglager waren bis vor einem Jahr so wie seine Bienenvölker (14 Stände mit vier bis 16 Völkern, zwei davon noch nicht besetzt) in der Stadt verteilt. Nun wird der Honig zentral in Ochsenwerder gelagert.

Iblher verkauft seinen Honig das ganze Jahr über. „Der Frühjahrshonig wird im Mai geschleudert, der Sommerhonig im Juli.“ Je nach Ernteertrag kommt er auf eineinhalb bis zwei Tonnen, die in 250- und 500-Gramm-Gläser abgefüllt werden.

Gläser alle zwei Jahre öffnen

Sein „Hamburger Lagenhonig“ ist lagenrein, also eine Sorte pro Standort (Lage). In Eppendorf erntet er beispielsweise jeden Sommer „Ganzjahreshonig vom unteren Alsterlauf“, während die Bienen in Ochsenwerder im Sommer den „Ochsenwerder Twietenhonig“ liefern. Sein Lagenhonig „Kalte Sophie“ von stammt wiederum vom Sülldorfer Friedhof: „Mein Bienenstand befand sich neben einem Grab.“ Der „Kalte Sophie“-Honig von 2012 schmecke nach wie vor: „Honig hält ewig, wenn er kühl, luftdicht und im Dunkeln gelagert wird.“ Der Imker müsse die Gläser allerdings alle zwei Jahre öffnen, den Honig prüfen und mit einem neuen Haltbarkeitsdatum kennzeichnen.

Die Nachfrage nach seinem Honig sei groß. „Ich werde normalerweise alles innerhalb von einem bis eineinhalb Jahren los.“ Drei Edeka-Märkte in der Innenstadt beliefert Iblher regelmäßig, sie sind seine Hauptabnehmer. „Leider gibt es nun wegen der Coronakrise derzeit keine Sondermärkte wie etwa das Erdbeerfest in Curslack. Dadurch habe ich vorerst weniger Einnahmen.“

1200 organisierte Imker

In Hamburg gebe es noch sieben weitere Imker, die im Berufs- und Erwerbsimkerbund organisiert sind. „Sie haben aber alle noch einen anderen Hauptberuf“, so Iblher. Im Rest der Republik ist die Imkerei populärer: In Deutschland seien 1200 organisierte Imker verzeichnet., berichtet der Profi, der sich ein Jahr lang von einem Berufsimker ausbilden ließ. Viele Kollegen hätten nun wegen der Coronakrise massive Probleme, Saisonhelfer zu finden. „Ich selbst habe zum Glück einen regelmäßigen Helfer, der ebenfalls Imker ist.“

Im kommenden Jahr will Iblher ein „Honigcafé“ an der Ochsenwerder Twiete 26 eröffnen. Dort soll es Kaffee sowie Kuchen, Kekse und Waffeln geben, für die auch verschiedene seiner Honigsorten als Zutaten verwendet werden. An jedem zweiten und vierten Sonnabend im Monat bietet der Imker – auch während der Coronakrise – bis Ende September an seiner Halle in Ochsenwerder jeweils zwischen 13 und 17 Uhr seinen Lagenhonig im Glas an. 250 Gramm kosten 7 Euro, für 500 Gramm verlangt er 9,50 Euro.

Infos im Internet gibt es unter der Adresse: www.elbgelb.de .