Sie lernen viel lieber zu Hause

Kirchwerder. Die sechsjährige Mia arbeitet konzentriert mit Pinsel und Tusche. Sie soll für den Kunstunterricht eine Collage erstellen. Sie besucht die Vorschule der Grundschule Kirchwerder – eigentlich. Denn wie alle anderen Kinder und Jugendlichen in Hamburg auch, lernt Mia derzeit wegen der Coronakrise zu Hause.

Trotzdem hat das Mädchen viel Gesellschaft: Es sitzt jeden Tag von 9 bis 16 Uhr mit sei-nen vier Geschwistern, die alle in Kirchwerder eingeschult sind, und seinen Eltern am großen Esstisch. Dazwischen gibt es große und kleine Pausen und eine einstündige Mittagsauszeit. Die Familie Ahrens-Bötel, die am Kirchwerder Hausdeich wohnt, findet das sogenannte Homeschooling, also „Schule zu Hause“, super.

Krise als Chance

Natürlich vermissen auch Mia und ihre Geschwister die Klassenkameraden, sagen die Kinder. Aber sie hätten sich „phänomenal der Situation angepasst“, sagt ihre Mutter Daniela Ahrens-Bötel (37). Sie würden die Krise auch als Chance begreifen und könnten dem Homeschooling viel Positives abgewinnen. „Der Unterricht fängt jetzt eine Stunde später an. Außerdem spare ich Zeit, weil ich nicht mit dem Bus fahren muss“, sagt Mathis (8, er geht in die dritte Klasse der Stadtteilschule).

Das Esszimmer wurde an das Homeschooling angepasst: Lehrbücher und andere Materialien stapeln sich auf Regalen, das Einmaleins ziert nun die Wände, so wie ein Poster mit dem Titel „Evolution – vom Urknall bis zur Zukunft“ und weitere Unterrichtshilfen. „So haben die Kinder alle Materialien beisammen, müssen sie nicht ständig durch das Haus laufen, wenn sie etwas benötigen“, sagt Daniela Ahrens-Bötel. Bei Problemen werden die Kids von ihren Eltern unterstützt. Vor allem die Mutter, gelernte Erzieherin, engagiert sich nun als „Lehrerin“, da ihr Mann, Sven Ahrens, auch mit seinem eigenen Job beschäftigt ist.

Kosten gestiegen

Der 41 Jahre alte Fachinformatiker arbeitet für seine Firma, einen IT-Dienstleister, seit sechs Wochen im Homeoffice. Er ist froh, weiterhin zu 100 Prozent arbeiten zu können: „Meine Frau kann derzeit als Kellnerin nichts dazuverdienen, doch unsere Kosten sind gestiegen.“

Denn das Homeschooling sei nicht günstig: Vieles werde ausgedruckt. „In vier, fünf Wochen haben wir mehr als 1000 Blatt Papier und vier Druckerpatronen benötigt. Das sind schon 50 Euro in der Woche.“ Hinzu kämen Laptops, die der Vater für seinen Nachwuchs kaufen musste.

Verschiedene Stärken

Teilweise sind die Lehrer live zugeschaltet, wenn sich die Klassen im Internet „treffen“. Auf einer virtuellen Tafel werden Aufgaben eingeblendet. Daniela Ahrens-Bötel und ihr Mann denken sich dazu ergänzend Aufgaben aus. „Wir haben beide verschiedene Stärken, die wir nun einbringen“, sagt die 37-Jährige. Sie schrieb für alle fünf Kinder feste Stundenpläne. „Wir Eltern sind nun näher dran und frischen dadurch selbst viel Wissen auf“, sagt Daniela Ahrens-Bötel.

Die Lehrer ihrer Kinder lobt die Mutter in höchsten Tönen: „Sie stehen uns mit Rat und Tat stets zur Seite.“ Ihre Kinder würden in der „Schule zu Hause“ selbstständiger und konzentrierter lernen. Deshalb hoffe die ganze Familie, dass Homeschooling auch nach der Krise in Teilen weiter möglich sein wird.