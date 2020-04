„Nordischer Kram“ aus Altengammer Hühnerstall

Altengamme. Mit Olaf fing alles an. Mittlerweile hat die Möwe einige „Küstenkumpels“ bekommen. Eine richtige maritime Bande ist entstanden. Ob Walross Knut, Seehund Matti oder die Seemänner Hinnerk und Fiete – sie alle entstammen dem Pinsel von Imke Hahn. Mit „Hahn über Bord“ hat die 27 Jahre alte Künstlerin ihre eigene maritime Marke geschaffen. „Ich war schon immer gern am Wasser und am Meer. Die maritimen Motive passen einfach zu mir“, sagt die 27-Jährige.

Erstes eigenes Atelier im ehemaligen Hühnerstall

In Kirchwerder aufgewachsen, zog es Imke Hahn für ihr Grafikdesign-Studium nach Wandsbek, dort malte sie in ihrer kleinen 34 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung auf dem Fußboden. Seit vergangenem August ist sie zurück in den Vierlanden.

Der Ort für ihr erstes eigenes Atelier könnte passender nicht sein: In einem ehemaligen Hühnerstall neben der Borghorster Mühle in Sichtweite der Elbe in Altengamme hat „der Hahn“ nun endlich Platz, um kreativ zu sein.

Gemalt wird mit Aquarell und Acryl

Dort hat sie sich im Februar auch selbstständig gemacht. „Es war ein mutiger Schritt“, weiß Imke Hahn. Doch er war notwendig: In den vergangenen Jahren war sie zwischen ihrem Vollzeitjob als Grafikdesignerin und Videografin in Elmshorn und ihrer Kunst am späten Abend hin- und hergependelt. „Das wurde mit der Zeit aber doch ganz schön viel“, sagt Imke Hahn.

Nun fokussiert sie sich voll und ganz auf ihren „kreativen Kram aus’m Norden“. Gemalt wird mit Acryl und vor allem Aquarell. „Ich mag an der Farbe, dass sie so unberechenbar ist. Man weiß nie hundertprozentig, wie ein Bild am Ende aussehen wird“, sagt sie.

Postkarten oder Klamotten mit den Küstenkumpels

Die Kumpels aus ihrer maritimen Bande zieren zahlreiche Produkte in ihrem Shop, die von Postkarten, Kalendern, Aufklebern oder Bechern bis hin zu Beuteln oder Bekleidung reichen. Alles schick präsentiert von der Künstlerin selbst und ihrem Freund Lennart, die dafür selbst vor der Kamera stehen. „Bei der Gestaltung der Fotos und Internetseite kommt mir mein Studium sehr zugute“, sagt die Künstlerin. Auch Auftragsarbeiten machen einen Großteil ihrer Werke aus. Und die Motive müssen auch gar nicht maritim sein: „Derzeit male ich die Wahrzeichen von Neuss“, verrät sie.