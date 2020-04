"Hofgeschichten": Letzter Auftritt für Milchbauer Langeloh

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reitbrook. Dank der „Hofgeschichten“, die immer freitags von 18.15 Uhr an vom NDR-Fernsehen ausgestrahlt werden, ist Jan-Hendrik Langeloh, Mitbetreiber des Milchhofs Reitbrook, einer der bekanntesten Landwirte Deutschlands. Doch am Freitag, 8. Mai, hat der 43-Jährige seinen letzten Fernsehauftritt.

Diese Tage dreht der NDR die letzten Folgen mit dem Milchhof-Mitbetreiber. Seinen Platz nehmen nach dem 8. Mai die Mählmanns ein. Die Neuenfelder Obstbauern waren auch schon vor der Familie Langeloh regelmäßig in den „Hofgeschichten“ zu sehen, kehren dann vor die Kamera zurück. „Sie bauen Obst im Alten Land an“, sagt Langeloh. Dadurch könne der NDR die Schwierigkeiten aufgrund der fehlenden Erntehelfer in der Coronakrise thematisieren. „Das ist bei uns kein Thema“, sagt der 43-Jährige. Das Grünland für die Milchhof-Kühe werde Ende April und im Mai von Lohnunternehmern mit schweren Maschinen geerntet, ebenso das Getreide und der Mais im Herbst.

Auch die heutige Folge mit Familie Langeloh

Die Familie Langeloh ist auch heute, am Freitag, 24. April, in den „Hofgeschichten“ zu sehen. In den letzten zwei Folgen geht es etwa um den Austrieb der Kühe auf die Weide und um das Pflügen der Felder für die Mais-Aussaat. „Die letzte Folge mit uns wird noch gedreht“, sagt Langeloh. „Noch ist unklar, worum es darin geht.“

Der Landwirt beende seine Fernsehkarriere „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, teilt Jan-Hendrik Langeloh mit: „Einerseits bringen die Dreharbeiten Spaß, sind wir mit unseren Abo-Angeboten auf Öffentlichkeit angewiesen“, sagt er. „Andererseits nehmen die Aufnahmen viel Zeit in Anspruch – und ich habe sowieso viel um die Ohren.“ Zumal der Aboservice (Joghurt, Milch, Käse) in der Coronakrise so gefragt ist wie nie zuvor. „Seit Ende Februar haben wir rund 250 neue Abonnenten.“