Viele Schausteller stehen vor dem finanziellen Ruin

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Die rund 200 Schausteller aus Hamburg und Umgebung, die im Landesverband des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller organisiert sind, erleben harte Zeiten. Sie haben aufgrund der Veranstaltungsverbote in der Coronakrise keine Arbeit. Besonders hohe Einkommensverluste bescheren den Schaustellern, von denen knapp 50 auf einem Wohnwagenplatz am Brennerhof in Moorfleet leben, die Absagen des Hamburger Doms auf dem Heiligengeistfeld. Nach dem Frühlings- wurde nun auch der Sommerdom abgesagt. Die drei Hamburger Jahrmärkte im Jahr sind eine der Haupteinnahmequellen neben den Weihnachtsmärkten.

Mindestens bis zum 31. August soll es keine Jahrmärkte in Hamburg geben. Als nächstes wäre im Bezirk eigentlich im Mai auf dem Frascatiplatz der Bergedorfer Frühjahrsmarkt aufgebaut worden, „ein Traditionsmarkt, den es seit fast 300 Jahren gibt“, betont Bernd Simon (70), Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Ambulantes Gewerbe der Schausteller (WAGS) in Hamburg. Er ist unter anderem zuständig auch für das Bergedorfer Stadtfest (regulär erst 2021) und den Spieker Markt (fällt wegen Platzmangels aus, selbst wenn es Lockerungen gibt).

Nach Lockerungen sofort Jahrmarkt auf dem „Fras“

Sollte es Lockerungen bei den Corona-Vorschriften geben, würden die Schausteller sofort einen Jahrmarkt auf dem „Fras“ aufbauen – außer der Reihe. „Das ist schließlich für uns Schausteller wichtig, aber auch für die Bevölkerung“, sagt Simon. Die rund 30 Schausteller würden dann ihre Buden und Fahrgeschäfte über den gesamten Platz verteilen und die Durchgänge verbreitern.

„Einige Berufskollegen werden diese Krise vermutlich finanziell nicht überstehen“, sagt der 70-Jährige, der in Lohbrügge lebt. Für viele von ihnen ist der Frühlingsdom die erste Kirmes nach dreimonatiger Winterpause – und damit die erste Einnahmequelle. „Die Rücklagen sind meist aufgebraucht“, sagt Simon. Viele Schausteller seien verschuldet, müssen teure Fahrgeschäfte abzahlen.

Kühlschrank bleibt leer

Zwar hätten diverse Schausteller bereits staatliche Unterstützung beantragt, „doch die deckt, wenn sie denn gezahlt wird, lediglich die aktuellen betrieblichen Kosten“, sagt Schausteller Christian Rabade aus Moorfleet. „Der Kühlschrank ist deshalb noch nicht gefüllt.“ Rabade besitzt ein Süßwarengeschäft und zwei Kinderkarussells. Seine Frau und die beiden Töchter arbeiten in dem Familienunternehmen mit, normalerweise auch eine Teilzeitkraft. „Der Mitarbeiter musste sich arbeitslos melden, weil ich ihn derzeit nicht beschäftigen kann“, sagt Rabade. Diese Strategie könne sich allerdings rächen, räumt der 47-Jährige ein: „Wer nun auf seine Mitarbeiter verzichtet, bekommt sie später vielleicht nicht zurück. Dann arbeiten die Leute woanders.“

Rabade betont, dass die Arbeit das „Herzblut“ der Schausteller sei: „Wir sind gern unterm Volk und zaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht – besonders in Krisenzeiten.“ Doch diese Krise lasse selbst das nicht zu.