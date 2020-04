Jetzt kommt Licht in die Historie des Hufnerhauses

Allermöhe. Sie haben so gut wie jeden Stein unter die Lupe genommen, Proben von Farben und Holz genommen, damit das alte Hufnerhaus am Moorfleeter Deich wieder so hergerichtet wird, wie es einst aussah: Große Teile des Hauses, das seit sechs Jahren Heimat der Jugendbauhütte Hamburg ist, stammen aus dem Jahr 1547. Junge Menschen erlernen dort in einem Freiwilligen Sozialen Jahr alte Handwerkstechniken.

Fokus auf Günter Richters und Familie

Aktuell ist der vierte Jahrgang dort beschäftigt. Doch sie wollen nicht nur wissen, mit welchen Farben und Materialien damals gearbeitet wurde – sie wollen auch etwas über die Geschichte des Hauses erfahren: „Wir möchten mehr über die Menschen erfahren, die hier gelebt haben“, sagt Ole Nootny.

Der 18-Jährige und seine Mitstreiter haben in den vergangenen Monaten an den Haustüren der Nachbarschaft geklingelt und die Bewohner befragt, haben das Staatsarchiv besucht und im Internet recherchiert. Dabei legen sie den Fokus auf Günter Richters, der 2010 verstorben ist und auf dem Allermöher Friedhof in einem Familiengrab beerdigt ist. Sein Vater soll sich in Kriegsgefangenschaft befunden haben. Über dieses Gerücht würden sie ebenso gern mehr erfahren wie zu persönlichen Begegnungen mit der Familie, als auch über die Nutzung des Hauses.

Interesse an Fotos oder Gegenständen

Ebenso wären Aufnahmen des Hauses von großem Interesse: „Einst soll sich hier ein prächtiger Garten befunden haben, von dem viele Ausflügler Fotos gemacht haben sollen“, erzählt Ole Nootny. Bevor das Haus letztlich im Winter 2015 einsturzgefährdet von der Jugendbauhütte vor dem Abriss gerettet wurde, sollen sich viele Gegenstände in dem Haus befunden haben. „Man erzählt von allein bis zu 50 Schaufeln“, sagt Ole Nootny.

Sein Jahrgang hat aber nicht nur geforscht, auch handwerklich waren sie fleißig: Am Südgiebel sollte das Gerüst eigentlich schon entfernt werden. Doch Corona verzögerte den Fortgang. „Die Steine werden alle handgefertigt, darauf müssen wir noch warten“, erklärt Svea Snoek. Derweil sind auf der Ostseite bereits Fenster und Steine aus den Gefachen entfernt, die nun erneuert werden.

Wer etwas zur Geschichte des Hauses beitragen kann, nimmt Kontakt auf per E-Mail an hufnerhaus@gmx.de



In der Jugendbauhütte Hamburg startet im September 2020 der 5. Jahrgang. Plätze gibt es insgesamt für sechs Freiwillige.

Bewerbungen sind noch möglich bis Freitag, 24. April. Die Bewerbungen gehen an den Geschäftsführer der Jugendbauhütte Hamburg, Christian Kottmeier, Am Felde 16, 22765 Hamburg.