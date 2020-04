Pflanzenschutzdienst: Wo Knollen unter die Lupe kommen

Moorfleet. Frühkartoffeln, die nun in großen Mengen aus Ägypten über den Hamburger Hafen nach Deutschland kommen, werden stichprobenartig im Kompetenzzentrum am Brennerhof auf sogenannte Quarantäne-Erreger getestet, die in Deutschland nicht heimisch sind. Im Labor des Pflanzenschutzdienstes Hamburg untersuchen Dr. Malgorzata Rybak und ihr Team rund 200 Knollen von jeder Lieferung. Erst wenn die Kartoffeln nach ein, zwei Tagen erwiesenermaßen als frei von Erregern diagnostiziert werden können, dürfen sie in den Handel gelangen.

Weizen wird vor dem Export auf Würmer untersucht

Die Experten des Pflanzenschutzdienstes untersuchen alle Kartoffeln aus dem nicht-europäischen Ausland, die über Hamburg geliefert werden wie auch Saatgut etwa für Bohnen, Tomaten und Paprika. Auch für den Export vorgesehene Lebens- und Futtermittel werden untersucht, derzeit Bohnen, die nach Ägypten verschifft werden sollen, Weizen für Marokko und Gerste für Saudi-Arabien. „Wir suchen nach Pilzen, Bakterien, Viren und tierischen Schaderregern“, sagt Malgorzata Rybak. Ihr Dienst liefere zertifizierte Resultate, europaweit nachvollziehbare Ergebnisse.

Marokko verlange derzeit ein Gesundheitszeugnis vom Lieferanten des Weizens aus Deutschland. „Deshalb suchen wir nach bestimmten Fadenwürmern und Pilzen, die von der marokkanischen Regierung gefürchtet werden“, sagt die Leiterin des Pflanzenschutzdienstes. Die Untersuchung werde von den Unternehmen bezahlt, die die Ware ins Ausland exportieren oder die sie über den Hamburger Hafen importieren.

Bekämpfungsstrategien gegen Schädlinge und Krankheiten

Nur selten seien die Untersuchungsergebnisse positiv. „Doch wenn das der Fall ist, kann es schon mal vorkommen, dass eine ganze Schiffsladung in ein anderes Land umgeleitet werden muss, in dem der Schaderreger kein Einfuhrhindernis darstellt. Oder sie muss als Sondermüll vernichtet werden.“

Im sogenannten Versuchswesen arbeiten die Pflanzenschutzdienst-Mitarbeiter an Bekämpfungsstrategien gegen Schädlinge und Krankheiten. In den Gewächshäusern und auf den Außenflächen sind Technische Assistenten, Gärtner und Berater im Einsatz. Im Labor beschäftigt der Pflanzenschutzdienst, der der Wirtschaftsbehörde unterstellt ist, neben der Leiterin auch Wissenschaftler Dr. Gunnar Mölck und Technische Assistenten. Unter anderem wird die Wirkung zugelassener Pflanzenschutzmittel mittel- und langfristig getestet – deren Wirksamkeit sowie auch die positiven und negativen Einflüsse auf die jeweiligen Pflanzen.

Kostenlose Beratung für Hamburger Gärtner

Wegen der Coronakrise arbeiten die Experten – Malgorzata Rybak hat insgesamt 14 Mitarbeiter – in zwei Teams, wechselweise im Homeoffice und im Kompetenzzentrum. „Wir können nicht alle von zu Hause aus arbeiten, denn wir müssen das Labor am Laufen halten“, sagt die Leiterin des Pflanzenschutzdienstes.

Im Homeoffice könne schließlich nur der „Papierkram“ erledigt werden – etwa Bestellungen, Auswertungen oder Ausschreibungen. Auch die Liste der rund 100 aktuell verfügbaren chemischen und biologischen Pflanzenschutzmittel, die der Dienst jährlich kostenlos an die Gartenbaubetriebe versendet, wird nun in Heimarbeit erstellt.

Der Weg führt weg von Chemie

Der Pflanzenschutzdienst bietet für alle Hamburger Gemüse- und Zierpflanzengärtner eine kostenlose Beratung zu allen Themen rund um den Schutz ihrer Pflanzen an. Von Inhabern der 199 Zierpflanzen- und 77 Gemüsebaubetriebe (darunter fünf Ökobetriebe) ließen sich rund 20 Prozent regelmäßig beraten, berichtet Malgorzata Rybak. „Vor allem jüngere Gärtner richten sich an uns, weil sie ohne Chemie arbeiten wollen. Da ist ein Umbruch zu spüren.“

Die Berater informieren die Gärtner über zahlreiche Möglichkeiten des sogenannten integrierten Pflanzenschutzes, „also alles, bis auf die Verwendung chemischer Mittel“. Letztere dürften allerdings inzwischen „nur noch da, wo es unbedingt notwendig ist“, verwendet werden, sagt die Wissenschaftlerin.

Erforschung von Alternativen zu chemischen Mitteln

Im Jahr 2017 beschlossen die Agrarminister eine „Gemeinsame Strategie Pflanzenschutz“. Seitdem werde noch intensiver an Alternativen zu chemischen Mitteln geforscht. „Das Angebot an alternativen Pflanzenschutzmitteln nimmt zwar stetig zu, es gibt allerdings in Bezug auf diese Präparate so gut wie keine Studien zu Anwendung, Mischbarkeit und Haltbarkeit“, erläutert Malgorzata Rybak. „Dabei ist es für die Betriebe zwingend notwendig, genau über die Wirkungsgrade unter bestimmten klimatischen Bedingungen informiert zu sein.“

Mit Kalk und Nützlingen gegen die Schädlinge

Basierend auf den Ergebnissen der vergangenen Jahre sollen weitere Strategien zur umweltgerechten Produktion von Gemüse und Schnittblumen erarbeitet werden. Im Fokus stehe unter anderem die Anwendung von Grundstoffen wie etwa Kalk, Brennnesselaufguss und Efeutee. Aber auch der Anbau von Zwischenfrüchten (Intercropping) zur Förderung von Nützlingen für den Einsatz gegen Schädlinge werde verfolgt. „Parallel dazu laufen natürlich weiter Ringversuche mit allen anderen Bundesländern zur Bekämpfung wichtiger Pflanzenerreger“, sagt die Wissenschaftlerin.

Die Berater sind während der Krise nur telefonisch und online im Einsatz. Telefon: 040/428 41 53-21 (Gemüse) und -20 (Zierpflanzen). „Gärtner, die Probleme mit kranken Pflanzen haben, können die Pflanzen jedoch gern vorbeibringen, sodass wir sie im Labor untersuchen können“, sagt Dr. Malgorzata Rybak.