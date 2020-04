Am Rieck-Haus fällt das Erdbeer-Schlemmen aus

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Curslack. Der Juni ist die Zeit der Erdbeeren. Die roten Früchte stehen dann auch am Rieck-Haus im Mittelpunkt, wenn dort das beliebte Erdbeerfest gefeiert wird. Etwa 4500 Besucher zieht es dann auf das Gelände des Freilichtmuseums am Curslacker Deich. Doch das bunte Fest mit leckeren Torte, Kuchen und Bowle, muss dieses Jahr ausfallen, die 22. Auflage wird erst 2021 gefeiert. „Wir freuen uns dann auf ein doppelt so ausgelassenes Fest und wünschen allen gute Gesundheit bis dahin“, sagt Bezirksamtschef Arne Dornquast.

Nicht die Gesundheit von Besuchern, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen gefährden

Auch wenn bis zum geplanten Termin am 20. und 21. Juni noch zweieinhalb Monate Zeit waren, so haben Dr. Schanett Riller, Leiterin der Bergedorfer Museumslandschaft, und ihr Team sich jetzt schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden: Man könne heute nicht abschätzen, wie sich die Lage bis zum geplanten Datum entwickelt.

Um auf die Gesundheit von Besuchern, Mitarbeitern und vielen Ehrenamtlichen zu achten, könne das Fest dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Vor allem der Shuttlebus wäre zum Problem geworden. Parkplätze stehen rund um das Freilichtmuseum nicht zur Verfügung, ein Großteil der Gäste reist mit den kostenlosen Bussen an. „Und ich glaube nicht, dass sich die Menschen dann in einen vollen Bus quetschen möchten, selbst wenn sie wieder dürften“, sagt Schanett Riller.

Absage bewahrt auch finanzielle Einbußen

Geld fehle dadurch nicht in der Museumskasse: Durch Einnahmen konnten die Ausgaben für Toilettenwagen, Shuttlebus und Bühnentechnik finanziert werden, sodass sich das Fest selbst getragen, aber keine Einnahmen gebracht habe, erklärt Riller.

Das Rieck-Haus und das Museum im Bergedorfer Schloss sind – wie alle Hamburger Kultureinrichtungen – seit gut drei Wochen geschlossen. Wann sie wieder für Besucher öffnen können, vermag Dr. Riller derzeit nicht abzuschätzen. Fest steht aber: Auch die Lange Nacht der Museen (25. April) fällt aus.

Die 21 Mitarbeiter der Museumslandschaft in Voll- und Teilzeit könnten weiterhin gut arbeiten, würden die digitale Erfassung der Fotobestände und Objekte im Homeoffice vorantreiben, neue Rundgangformate und Kinderprogramme entwickeln oder auch die neue Ausstellung vorbereiten, die ab Herbst im Schloss gezeigt wird.

Rieck-Haus und Schloss sind weiter geschlossen

Sobald das Rieck-Haus wieder öffnen kann, wird dort die neue Sonderausstellung „Wasser.Marsch“ zu sehen sein,. Dann werden Tier- und Pflanzenwelt an den Gräben der Vier- und Marschlande im Fokus stehen. Auch ein historischer Bierbraukursus ist neu im Programm.

Dr. Schanett Riller hofft, dass sie im Spätsommer nochmal viele Besucher auf dem Rieck-Haus-Gelände begrüßen kann. Denn am 12./13. September werden zum „Tag des offenen Denkmals“ die Handarbeitstage organisiert. „Und in diesem Jahr haben sich die Velo Classics angekündigt“, verrät die Museumschefin. Die Tour mit historischen Fahrrädern macht dann Halt auf dem Museumsgelände.