Gartenlaube brennt am Mittleren Landweg nieder

Billwerder. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag gegen 1.25 Uhr in den Kleingartenverein am Mittleren Landweg gerufen wurde, konnte sie nicht mehr viel ausrichten: Die Laube, die westlich des S-Bahnhofs in Flammen stand, musste schon eine Weile gebrannt haben. Die etwa 25 Quadratmeter große Hütte brannte vollständig nieder,. Es blieb nur noch ein verkohltes Gerippe.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Allermöhe-Billwerder, Moorfleet und Billstedt waren im Einsatz. Sie mussten die Holzverschalung der Laube mit Axt und Einreißhaken einreißen, um die Brandnester ablöschen zu können.

Schon in Allermöhe und Boberg hatte es gebrannt

Es ist bereits das dritte Feuer innerhalb von acht Tagen in der Gegend: Am frühen Morgen des 29. März hatten bis zu 500 Strohballen am Allermöher Deich gebrannt. Zudem waren in der Umgebung diverse weitere Brandstellen gefunden worden.

In der Nacht zum 3. April brannte im Naturschutzgebiet Boberg eine Anglerhütte lichterloh. Nicht nur die Zufahrt zum Brandort erwies sich dort als schwierig: Die Hütte stand ausgerechnet auf dem dioxinbelasteten Gelände nahe dem See. Die Feuerwehr musste daher im Anschluss die Fahrzeuge aufwendig reinigen und die Schutzanzüge entsorgen.