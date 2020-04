Neuer Asphalt für Ochsenwerder Kirchendeich ab Dienstag

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Ochsenwerder. Bei der Sanierung der Fahrbahn des Ochsenwerder Kirchendeichs geht es zügig voran: „Der derzeit reduzierte Verkehr macht sich deutlich bemerkbar. Wir kommen gut voran“, sagt Tiefbauchef Lars Rosinski.

Arbeiten sollen bis 20. April vollständig erledigt sein

Der Einmündungsbereich zur Ochsenwerder Landstraße/Landscheideweg konnte schon früher als ursprünglich geplant vor zwei Wochen er­ledigt werden. Nun bekommt die Straße auf ganzer Länge

bis zum Eichholzfelder Deich eine neue Asphaltdecke. Dafür wird die etwa 450 Meter lange Straße am Dienstag, 7. April, und Mittwoch, 8. April, voll gesperrt. Einen Tag später, 9. April, sollen dann

voraussichtlich die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Vom 14. bis 17. April werden anschließend die gesamten Schieberkappen und Schächte auf die richtige Höhe reguliert, sodass die Arbeiten wie geplant bis zum 20. April abgeschlossen sein sollten. Etwa 320.000 Euro kostet die Sanierung der maroden Fahrbahn, die aus dem „Erhaltungsmanagement Straße“ der Wirtschaftsbehörde finanziert werden.

Vollsperrung des Ochsenwerder Landscheidewegs Ende April

Im Anschluss bekommt der Ochsenwerder Landscheideweg auf Höhe der Straße Beim Avenberg eine neue Fahrbahndecke. Ende vergangenen Jahres hatte das Bezirksamt dort einen Gehweg errichten lassen. Die Fahrbahnarbeiten sollten bereits Ende Januar folgen, mussten aber auf­-

grund widriger Wetterumstände verschoben werden. Der neue Termin ist auf den Zeitraum vom 28. bis 30. April festgelegt. Auch dann wird eine Vollsperrung erforderlich sein, die einer größere Umleitung bedarf: Neu asphaltiert werden zwar nur 300 Meter, da diese aber auf einer geraden Strecke zwischen Oortkatenweg und Elversweg liegen, muss der gesamte 2,5 Kilometer lange Abschnitt gesperrt werden. Anwohner, Stadtreinigung und VHH werden vorab informiert.

Auch Overwerder Hauptdeich bekommt neue Fahrbahndecke

Im Mai folgt die nächste Baustelle auf dem Hauptdeich: Auf insgesamt 14.000 Quadratmetern wird auf Höhe des Hohendeicher Sees die Fahrbahndecke erneuert. Auf zwei insgesamt zwei Kilometer langen Abschnitten zwischen westlicher Einmündung zum Oortkatenufer und Overwerder Weg wird der Hauptdeich neu asphaltiert. Insgesamt sollen die Arbeiten bis zu zwei Wochen dauern. „Wir wollen Pfingsten fertig sein“, sagt Lars Rosinski.

Straßenlaternen am Oortkatenweg sind in Betrieb

Auf der Baustelle am Oortkatenweg sind die Restarbeiten nun fast abgeschlossen, so Ralf Cohrs aus der Bergedorfer Tiefbauabteilung. Auch die neuen Straßenlaternen an der Kreuzung hat Stromnetz Hamburg mittlerweile zum Leuchten gebracht.