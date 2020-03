Instagram-Plattform für die heimischen Firmen

Kirchwerder. Für die „Vierländer Frische“ kümmert sich Stefanie Baars schon seit geraumer Zeit um das Marketing. Als die Fotografin aus Kirchwerder nun mitbekam, dass sich die Coronakrise auch merklich bei den hiesigen Gärtnern niederschlägt und sie längst nicht mehr alle ihre frischen Schnittblumen und Stauden an die Kunden bringen können, musste sie einfach handeln: In dieser Zeit sei es noch viel wichtiger, für die vielen kleinen Firmen und Selbstständigen vor der eigenen Haustür zu werben und sie zu unterstützen, meint „Stef“, die seit 20 Jahren in Kirchwerder lebt.

Hiesige Unternehmen bekommen auf hamburgweiten Seiten nicht genug Aufmerksamkeit

Bei Susen Hering in der „Vierländerei“ (Kirchwerder Elbdeich 122) gibt es Essen zum Mitnehmen (Fr.- So.). Neu: Das „Hol-Happen-Menü“ am Donnerstag. 3-Gänge zum Fertigkochen daheim.

Foto: BAARS

In den vergangenen Wochen seien bereits einige Plattformen – vor allem in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram – ins Leben gerufen worden, um zu zeigen, wer jetzt in dieser besonderen Situation welchen Service anbietet. Doch auf Seiten, die die ganze Stadt abdecken, würden die lokalen Betriebe zwischen Angeboten aus Altona, Eimsbüttel und Co. nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, meint Stefanie Baars.

Fotografin gewinnt 80 Prozent ihrer Neukunden über die sozialen Netzwerke

Sie selbst weiß, wie wertvoll der Weg über die sozialen Netzwerke sein kann, gewinnt sie 80 Prozent ihrer Neukunden für Baby- oder Hochzeitsshootings darüber, zumeist über Instagram.

Farben kennzeichnen die unterschiedlichen Branchen

Dort hat sie nun eine Plattform ins Leben gerufen, die ausschließlich Angebote aus den Vier- und Marschlanden und Bergedorf sowie Wentorf und Börnsen vorstellt. „Ich möchte die Leute unterstützen, lokal zu kaufen und zu verkaufen. Die Instagramgemeinde ist groß und deswegen macht es Sinn, dort Zeit und Energie reinzustecken“, sagt die Fotografin.

Klaus Fieberg-Killmey führt in der Nähe zum Bergedorfer Bahnhof (Am Bahnhof 21) seit 1995 einen Schuhreparatur-Meisterbetrieb. Geöffnet: dienstags, donnerstags und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Foto: Baars

In den vergangenen Tagen hat sie unermüdlich am Rechner gesessen, die ein oder andere Nachtschicht eingelegt und so bereits 36 Beiträge zusammengetragen. Farblich gekennzeichnet nach Branchen wie Dienstleistung, Lebensmittel, Garten, Handwerk oder Lifestyle wird kurz aufgeführt, was der jeweilige Betrieb anbietet und wie das Angebot nun an die Situation angepasst wurde.

Fotografin möchte etwas mit ihrem Engagement bewegen

Der italienische Familienbetrieb „Casareccio“ von Rosa und Pasquale am Lohbrügger Markt bietet nun alle Speisen zum Mitnehmen an.

Foto: Privat

Und das Projekt nimmt Fahrt auf: „Mein Telefon steht kaum noch still“, berichtet Stefanie Baars. Teilweise würden auch Kinder für ihre Eltern anrufen, die zwar ein Unternehmen haben, aber noch nicht so in den sozialen Netzwerken präsent sind. Und viele weitere Firmen sollen folgen: Die Teilnahme ist kostenlos. Auch ein eigener Instagram-Account ist nicht notwendig. „Ich möchte den Firmen nichts verkaufen. Ich möchte was machen, was bewegen“, sagt die Fotografin, die ebenso mit der aktuellen Lage zu kämpfen hat, da viele Shootings weggebrochen sind. Daher möchte sie ihre freigewordene Zeit nun sinnvoll nutzen.

Firmen, die dabei sein möchten, senden Infos zum aktuellen Angebot, Kontaktdaten, Infos zu Liefer- oder Abhol- sowie Bezahlmöglichkeiten und ebenso ein Foto oder Logo per E-Mail an berge dorf@stefanie-baars.de.

Die Plattform auf Instagram: