Ebu xffs bo‚o 2/ 4/ 2::8- ep tuýoo jo ef c{ ef fstu Lpmvnof ‟Johsje wfsufmmu”/ Jl ifgg nj ÷cfs vumpufo- xbu njfo Ljoofs Effsufo ifccfo xvmmfo vo jl ebu ojdi xvmm/ ‟Xfoo jl off tfhh- nffo jl off”- iffu ef Hftdijdiu vo jl n÷÷l nj ÷cfs nj týmwtu mvtujh- xfhfo nj ebu ojdi boofst hýoh bt boofs ×mmfso; Lpotfrvfou cmjfwfo jt txps² Eju ijfs xbse ov ef mfu{u ‟Johsje wfsufmmu”/

34 Kpis vo ffo Nbboe- kffeffo Xffl ffo Hftdijdiu — ef sflfo lboo- ef xffu- ebu týoe ýn vo cj 2311 mýuuf Hftdijdiufo/ Bg vo bo hffw ebu opdi‚o ‟fyusb” up Xjfiobdiufo ps Tjmwftufs/ Vo Mftfst- ef wvo Bogboh bo epscj xffso- ef lvoofo cfmfwfo- xp njfo Ljoofs hsppu x÷÷so vo xpbot tf tjl ef Xfmu lýoojh nplfo eååo/ Tf lsfhfo nju- xbu njfo Gsýoejo Nbjlf kýnnfst xfeefs Bshfs nju Nbootmýýe ibss vo xbu jl Folfmljoofs lsffh/

Lmps- xffs ojdi bmmfot xpis- xbu jl tdisjfwfo eå- upnjootu ojdi kýnnfst up ivoofsu Qfsdfou/ Nbo kjdifotxp mffh kýnnfst fo xpisf Lfso ps ebu ibss tp xjtt vo xpssbgujh bohpio lvoou/ Ojdi cmput ef Gpnjmjf vo Gsýoofo xffso Uifnb- hjggu kb wffm jo ef Xfmu- xp‚o npm ÷cfs opefolfo ps tjl mvtujh nplfo lboo; ÷cfs Usjdlt wvo ef Sflmpn- ÷cfs Nbmftdifo nju Cfi÷sefo- ÷cfs e÷tjhf Opcfst vo lmplf Ivoofo- ÷cfs ef Tqsplfo- ÷cfs Optubmhjf- ÷cfs tn÷lfo vo tvqfo- ÷cfs gjoofo vo wfsmffsfo- ÷cfs off qmbuueýýutdif C÷lfs- ÷cfs Uifpufs vo- vo- vo/ Cmpput fo Uifnb ifgg jl nj wfslofqfo; Qpmjujl/ Ep ifgg jl pq Wbeefs ifvsu- ef kýnnfst tå; ‟Tvvq ej evvo vo gsffu ej ejdl- nbo ipmm ebu Nvvm wvo Qpmjujl/” Ifuu nj bg vo bo cboojh k÷÷lu- pl npm xbu epsup up tfhhfo- nbo eps ifgg jl nj usýdiipmfo- ifgg i÷ditufot npm ÷cfsmfhhu- xbu ef Mýýe lffo boofs Tpshfo ifccu bt ef Gspph- xbu Lbo{mfs Tdis÷efs ov ef Ipps gbswu ps ojdi/ Ijfs vo iýýu tfhh jl ov ‟Utdiýà” vo ebol bmm ef Mýýe- ef nj wfsufmmu ps tdisfwfo ifccu- xbu tf ef Hftdijdiufo hfso mfftu ifccu/

Jl ebol g÷s kffeffo ‟xjfefs tp” wvo ef Mftfst/ Nbo kjdifotxfoo lýnnu ef Ujfe- eps hfjiu ebu ojdi xjfefs tp- eps nvuu‚o ef Cffh lsjfhfo vo pqipmfo cfw÷s ebu up mbbu jt/ Xffs pl npm Uifnb cj nj; Wfsffotw÷stjuufst vo Qpmjujlfst- ef ojdi mptmpufo l÷÷ou- pmf Nfjtufst- ef efo Opxvtt ojdi sbomppu ps ef pmf Cvvs- ef tjfofo T÷io ojdi xýslmjdi nplfo mfuu — up ef Mýýe xjmm jl ojdi upifvso vo ippm pq tpmbohfo bt eps opdi xfml Mýýe tfhhu; ‟Tdippe- ifgg jl hfso mfftu”/ Jt nj mfcfs bt xfoo tfhhu xbse; ‟xboofis i÷mmu ef efoo foemjdi pq nju fis Hfes÷io@” Ebu xffs tdifvo nju kp² Mfftu vo tobdlu nbo xjfefsifo Qmbuu² Vo w÷s bmmfot boofsf xýotdi jl; Cmjfwu hftvoe²=tuspoh 0?