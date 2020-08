Wirecard: Warum jetzt noch ein Betriebsrat gegründet wird

Aschheim. Viel ist in der Aschheimer Zentrale von Wirecard nicht mehr los. Einst wuchs hier, in dem kleinen Münchener Vorort, aus einem kleinen Start-Up, das sein Geld mit Zahlungsabwicklungen für Glücksspiel- und Pornoseiten verdiente, eine der bedeutendsten Tech-Hoffnungen Deutschlands heran.

Doch seit der gigantische Betrug um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro Mitte Juni aufflog, ist es ruhig geworden. Viele der rund 1600 Mitarbeiter haben den Konzern mittlerweile verlassen. Für diejenigen, die dem insolventen Unternehmen noch die Treue halten, gibt es bisweilen schlicht nichts mehr zu tun.

Neben dem Mutterkonzern sind auch sechs Tochterunternehmen am Aschheimer Standort insolvent. Ehemalige prominente Kunden von Wirecard wie die Allianz oder Aldi Süd haben sich zurückgezogen. Ausgerechnet jetzt wollen aber die Mitarbeiter noch einen Betriebsrat gründen. Was erhoffen sie sich davon?

Wirecard: Betriebsräte bei Mutterkonzern und sechs Tochterfirmen geplant

Am Donnerstag treten Arbeitnehmer der Wirecard Bank sowie der insolventen Softwarefirmen Wirecard Service Technologies und Wirecard Acceptance Technologies zusammen, um auf einer Wahlversammlung einen Wahlvorstand zu wählen, der dann in einer zweiten Versammlung zur Betriebsratswahl zusammenruft. Das teilte die zuständige Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Anfang August mit.

Wie unsere Redaktion nun erfuhr, haben sich auch Mitarbeiter des Mutterkonzerns, der Wirecard AG, sowie drei weitere Tochterunternehmen, die Wirecard Global Sales, Wirecard Technologies und Wirecard Issuing Technologies, angeschlossen, um ebenfalls einen Betriebsrat gründen zu wollen. Hier sollen in der kommenden Woche erste Versammlungen stattfinden.

Unternehmen droht die Zerschlagung

Nur ist unklar, ob es für die Mitarbeiter überhaupt eine Zukunft gibt. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé arbeitet derzeit an einem möglichen Verkauf des Konzerns, der eine Zerschlagung verhindern könnte. Von den 77 Interessenten, die es Ende Juli gegeben haben soll, sind laut dem Finanzportal „Finance Forward“, das sich auf Insider beruft, aber nur noch zehn übrig.

Nach wie vor kann also nicht ausgeschlossen werden, dass der Konzern doch noch zerschlagen wird und nur einzelne Unternehmensanteile verkauft werden, während andere den Betrieb einstellen müssen – alles andere als gute Aussichten für die Mitarbeiter also.

„Natürlich droht die Gefahr, dass es am Ende zwar einen Betriebsrat gibt, der aber nur noch das Licht ausmachen kann, weil das Unternehmen zerschlagen wird“, sagte die zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Tina Scholze unserer Redaktion. Andererseits: „Die Mitarbeiter haben nichts zu verlieren. Also versuchen wir es. Und können so über Sozialpläne für einige Mitarbeiter vielleicht noch etwas erreichen.“

Verdi könnte für die Mitarbeiter verhandeln

Ohne einen Betriebsrat müsste jeder Mitarbeiter einzeln mit der Geschäftsführung verhandeln, etwa wenn es um Abfindungen geht. Ein Sozialplan hingegen würde für alle Mitarbeiter gelten. Ein weiterer Vorteil: Sollte das Unternehmen übernommen werden, würde der Betriebsrat als Interessenvertretung der Mitarbeiter weiter bestehen.

Vielen ausländischen Mitarbeitern, die Wirecard als international tätiger Konzern beschäftigt, sei das Konzept eines Betriebsrats bisher nicht vertraut, erläutert Scholze. Hier wolle die Gewerkschaft Aufklärungsarbeit leisten, sagte die Gewerkschaftssekretärin.

