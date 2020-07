Nord Stream 2: Was Deutschland bei US-Sanktionen droht

In vielen Fällen steht das Erbe eines Minderjährigen unter der Verwaltung eines Testamentsvollstreckers. Dieser darf für den Erben… mehr

Berlin. Noch rund 160 Kilometer fehlen, dann ist die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 fertiggestellt. Doch auch auf der Zielgeraden sind die USA bemüht, das Projekt noch zu stoppen.

Am vergangenen Mittwoch sprach die US-Regierung die Drohung aus, die Sanktionen wegen der Pipeline noch einmal auszuweiten. Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (OAOEV), spricht im Interview über Konsequenzen und mögliche Reaktionen.

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen europäische Firmen wie Wintershall, Uniper und Shell angekündigt, falls sie an der Nord Stream 2 festhalten. Womit müssen die Firmen rechnen?

Michael Harms Einzelne Unternehmen sind bisher nicht genannt – ebenso wenig die genauen Maßnahmen. Theoretisch könnte Managern beteiligter Firmen die Einreise in die USA verwehrt werden. Den wirksamsten Hebel aber böte der Finanzsektor. Die US-Regierung könnte die Konten beteiligter Firmen sperren lassen. Sanktionen drohen eventuell auch den finanzierenden Banken – ein sehr scharfes Schwert.

Ist das Vorhaben damit nicht tot?

So weit sind wir noch nicht. Aber die US-Botschaft in Berlin drängt einige Firmen bereits mit konkreten Terminvorgaben zu Gesprächen. Ein solches Vorgehen halten wir unter Partnern für befremdlich. Wir stehen dazu in enger Abstimmung mit der Bundesregierung.

Drohen Firmen auch dann Strafen, wenn sie sich später am Gasexport beteiligen?

Die Sanktionsdrohungen zielen aktuell auf die bauliche Fertigstellung. Sie laufen augenblicklich auf zwei Ebenen: Der US-Kongress wendet sich vor allem gegen Dienstleister, die das Vorhaben unterstützten, beispielsweise Bau- und Transportfirmen, Versicherer und Zertifizierer. Die US-Regierung droht allen Unternehmen, die den Bau entscheidend vorantreiben.

Michael Harms ist Geschäftsführer des Außenwirtschaftsverbandes Ost-Ausschuss.

Foto: oaoev

Bereits jetzt sind US-Sanktionen gegen Baufirmen in Kraft. Deshalb hat eine Schweizer Firma ihre Verlegeschiffe abgezogen. Wird das Projekt überhaupt noch fertig?

Sowohl die Bundesregierung als auch die EU-Kommission lehnen die US-Sanktionen als völkerrechtswidrig ab. Das Projekt Nord Stream 2 ist nach EU-Recht genehmigt. Wir setzen also darauf, dass die EU die von ihr erlassenen Regeln auch durchsetzen kann. Technisch sollte der Weiterbau kein Problem darstellen. Aber es ist fraglich, wie sich später beispielsweise die Versicherungen verhalten. Wir halten die Pipeline nach wie vor für ex­trem wichtig: Sie trägt dazu bei, die Gasversorgung zu sichern, den Preis niedrig zu halten, und sie dient dem Klimaschutz. Aber es geht nicht nur um Nord Stream 2. Die angedrohten US-Sanktionen betrachten wir als einen gefährlichen Präzedenzfall. Die EU muss wirksam dagegenhalten. Man muss vermeiden, dass andere Staaten auf ähnliche Ideen kommen.

Wird die Regierung die Firmen für die Verluste durch US-Sanktionen entschädigen?

Bisher haben wir immer vor harten Gegenmaßnahmen in Richtung USA gewarnt, weil wir in keine Sanktionsspirale hineinkommen wollen. Nun sehen wir das etwas anders. Wir arbeiten intensiv an konkreten Vorschlägen. Diese können von klaren diplomatischen Äußerungen über Entschädigungen hiesiger Firmen bis hin zu defensiven Gegensanktionen reichen.

Womit müssen Gaskunden rechnen, wenn die Pipeline nicht in Betrieb geht?

Das Gasangebot sänke, weil die abnehmende Förderung in der Nordsee nicht durch zusätzliche russische Lieferungen ausgeglichen würde. Das treibt den Preis nach oben. Die Gasrechnung für Kunden in Europa wird dadurch laut einer Studie um bis zu vier Milliarden Euro pro Jahr steigen.

Die Versorgung mit Erdgas wäre auch ohne Nord Stream 2 nicht gefährdet?

Die EU ist in einer guten Lage, der europäische Energiemarkt stark liberalisiert. Mehrere Pipelines und rund 30 Terminals für Flüssiggas-Importe stehen zur Verfügung. Gas aus Russland bietet aber den Vorteil der sicheren, günstigen Versorgung und ist unter Klimagesichtspunkten weit sinnvoller als Flüssiggasimporte.

Sie argumentieren mit dem Schutz des Klimas. Erdgas ist aber ein fossiler Rohstoff. Die neue Pipeline trägt zum Ausstoß großer Mengen Kohlendioxids bei.

Wir brauchen schnell mehr Erdgas, um den Verbrauch von Kohle und Erdöl zu verringern. Diese beiden Rohstoffe verursachen wesentlich mehr Treibhausgase. Wir können die erneuerbaren Energien nicht so schnell hochfahren, dass Erdgas überflüssig wäre. Und das Pipelinenetz hat zudem den großen Vorteil, dass wir es perspektivisch auch für den Transport von Wasserstoff einsetzen können.

Mehr zu Energie:

Ab dem kommenden Jahr werden Öl und Erdgas teurer. Lohnt sich der Umstieg aufs Heizen mit Holzpellets? Auch in der arabischen Welt, bisher großer Profiteur des bestehenenden Energiemarktes, findet eine Energiewende statt. Zunehmend wird auf Solarenergie gesetzt. Die Bundesregierung setzt dagegen verstärkt auf Wasserspruch. Schafft die Technologie jetzt den Durchbruch?