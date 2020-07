Einstellungsstopp bei VW

Wolfsburg. Neueinstellungen sollen bei Volkswagen bis mindestens zum Jahresende „auf ein absolutes Minimum reduziert“ werden. Der Wolfsburger Autobauer steht durch die Corona-Krise unter massiven Kostendruck und hat nun einen Einstellungsstopp verhängt. „Das bringt Druck auf ein Thema, was wir dringend brauchen: nämlich Transformation“, sagte der Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh in einem Doppelinterview mit dem neuen VW-Markenchef Ralf Brandstätter in der VW-Betriebsrats-Zeitung „Mitbestimmen“. An der Beschäftigungssicherung bis 2029 hält Volkswagen weiter fest, wie Brandstätter erklärte. Vom Einstellungsstopp seien zudem Auszubildende und sich im Einstellungsprozess befindende Mitarbeiter nicht betroffen, teilte VW am Mittwoch mit.

„Das Unternehmen ist in einer wirklich schwierigen Situation“, erklärte Brandstätter, der VW-Chef Herbert Diess zum 1. Juli als Chef der Kernmarke beerbt hatte. Die Auslieferungen und damit die Umsätze würden wegbrechen, ein Großteil der Kosten laufe aber weiter. Es gelte jetzt, „jeden Euro umzudrehen, bevor wir ihn ausgeben“. Auch Brandstätter betonte, dass der Einstellungsstopp dazu führe, die Qualifikation der Belegschaft in der Transformation zur E-Mobilität und Digitalisierung voranzutreiben. „So öffnen sich für Kolleginnen und Kollegen neue Perspektiven innerhalb des Unternehmens“, sagte der Markenchef.

Osterloh: „Qualifizierungsbudget wird nicht abgerufen“

Osterloh beklagte in dem Interview, das bisher von den 160 Millionen Euro schweren Qualifizierungsbudget zu wenig abgerufen werde. Der Druck es zu nutzen, steige jetzt sicherlich. „Wir haben offene Stellen, aber nicht immer intern die passgenaue Qualifikation“, so Osterloh. „Da muss man sich jetzt Gedanken machen, wie ich Menschen weiterentwickele.“ Das gelte langfristig auch für viele hochqualifizierte Mitarbeiter, etwa in der Entwicklung. „Wir werden in nicht allzuferner Zeit auf bis zu 50 Prozent E-Fahrzeuge-Anteilkommen. Das hat natürlich Auswirkungen für den Bereich unserer klassischen Antriebe“, prognostizierte der Betriebsrats-Chef.

Brandstätter erklärte, dass möglicherweise auch weitere Jahrgänge für die Altersteilzeit bei VW freigegeben würden. Auf der einen Seite fielen durch die Digitalisierung Arbeitsplätze weg, auf der anderen Seite entstünden aber auch neue Jobs. „Das müssen wir organisieren, Fachbereich für Fachbereich – und in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat“, sagte Brandstätter. Mit Blick auf die Auslastung der Werke in der Corona-Krise erklärte der VW-Manager, man wolle eine „optimale Lösung“ für alle Werke finden. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen bestimme auf jeden Fall in ganz besonderem Maße die Planungsrunde für die kommenden vier Jahre, auf die das Unternehmen nun hinarbeite.

Software-Anteil im Golf 8 zehnmal höher

VW-Konzern-Chef Herbert Diess sieht derweil in der Corona-Krise leichte Anzeichen der Besserung. „Wir haben eine Erholung, die noch weit weg vom Vorkrisenniveau ist“, sagte Diess in einer Gesprächsrunde der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Während Oberklassemarken der Gruppe wie Porsche oder Bentley „besser durch die Krise“ kämen, sei die Situation für die Kernmarke VW oder Seat klar schwieriger: „Im Volumen trifft es uns härter.“ Zwar spüre man auch im Massengeschäft inzwischen eine Belebung im Auftragseingang – doch die Finanzlage sei angespannt. „Wir verlieren Substanz.“

Die Probleme mit Software-Funktionen bei neuen Modellen erklärte der VW-Konzern-Chef mit der hohen Komplexität des Themas: Vom Golf 7 zum neuen Golf 8 etwa habe sich „der Software-Anteil verzehnfacht“. Dies sei einer der Gründe, warum Volkswagen nun mehr eigene IT-Systeme entwickle, auch in der gerade gestarteten Software-Organisation. „Wir müssen unsere Organisation dahingehend umstellen, dass wir schnell Software erstellen und kontinuierlich im fahrenden Auto erweitern“, sagte Diess. „Das kostet uns schon Kraft in Wolfsburg.“ Der bisherige Software-Chef Christian Senger, der nun allerdings abgelöst werden soll, habe „das sehr gut gemacht – aber es war eine schwierige Geburt, alle Software-Ressourcen im Konzern zu bündeln“.