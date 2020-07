Nach Rücktritten: Wer führt die Commerzbank aus der Krise?

Berlin/Frankfurt. Der Doppel-Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke und des Aufsichtsratschefs Stefan Schmittmann am vergangenen Freitag offenbarte eine tiefgreifende die Führungskrise bei der Commerzbank. Plötzlich steht Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus ohne entscheidungsfähige Konzernspitze da. Eine schnelle Neubesetzung zeichnet sich nicht ab.

Der Aufsichtsrat stimmte am Mittwoch bei einer achtstündigen Krisensitzung der einvernehmlichen Vertragsaufhebung Zielkes zu – nannte aber zunächst keine Kandidaten für die Führungsposten.

Vertreterin des Staats soll neuen Chefaufseher suchen

Der Bund als größter Anteilseigner der Commerzbank verzichtet offenbar darauf, dass einer seiner beiden Vertreter im Aufsichtsrat die Leitung des Kontrollgremiums übernimmt. Vielmehr soll Jutta Dönges, Chefin der Finanzagentur der Bundesrepublik, nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ein neues Mitglied für den Aufsichtsrat suchen, das dem Gremium auch vorsitzen könnte.

Dönges vertritt im Aufsichtsrat neben Frank Czichowski die Interessen der Bundesrepublik, die seit der milliardenschweren Rettung des Instituts in der Finanzkrise 2009 größer Anteilseigner der Commerzbank ist. Dem Staat gehören 15,6 Prozent der Aktien.

Die Zeit bei der Nachfolger-Suche drängt vor allem im Fall des Chefaufsehers Schmittmann. Er will sein Mandat am 3. August niederlegen. Der Vertrag von Konzernchef Zielke läuft dagegen bis Jahresende, sollte sich bis dahin kein Nachfolger finden. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten der seit Januar für die Bank tätige Firmenkundenvorstand Roland Boekhout und Finanzvorständin Bettina Orlopp. Möglich ist auch die Berufung eines externen Managers.

Die Skepsis ist aber groß. So sieht Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz keinen Kandidaten, der den „Scherbenhaufen“ Commerzbank neu zusammensetzen könnte.

Martin Zielke (l) und Stefan Schmittmann erklärten zuletzt ihre Rücktritte von ihren Positionen bei der Commerzbank.

Foto: Arne Dedert / dpa

Corona-Krise verhagelt der Bank das Jubiläumsjahr

Martin Zielke steht seit Mai 2016 an der Spitze der Commerzbank. In den vergangenen Jahren hatte das Geldhaus die schlimmsten Auswirkungen der Finanzkrise überwunden, die Bank verbuchte wieder Gewinne. Doch das seit Jahren anhaltende Zinstief und der Siegeszug der Direktbanken treffen die ganze Branche hart. Die Commerzbank musste 2019 einen Gewinneinbruch hinnehmen. Die Corona-Krise verhagelt dem Institut nun obendrein das Jubiläumsjahr. Wie die Deutsche Bank besteht die Commerzbank 2020 seit 150 Jahren.

Während Arbeitnehmervertretern der zuletzt eingeschlagene erneute massive Sparkurs zu weit geht, forderten Investoren noch radikalere Einsparungen. So attackierte der zweitgrößte Aktionär – der US-Finanzinvestor Cerberus hält fünf Prozent der Anteile – den Commerzbank-Vorstand zuletzt öffentlich und forderte Konsequenzen. Die Konzernführung habe „über Jahre eklatant versagt“.

Gleichzeitig warnte ein Vertreter des US-Fonds vor einer übereilten Neubesetzung der Konzernspitze. „Zuerst muss ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender gefunden werden, gefolgt von einem formellen, vom Aufsichtsrat geführten Prozess, um einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden zu bestimmen.“ So dürfte es nun auch kommen.

Bei der Modernisierung an die Grenzen gestoßen

Zielke alle Probleme der Bank anzulasten, das „wäre auch unfair“, sagte Bankenexperte Volker Brühl. Der Geschäftsführer des Center for Financial Studies der Universität Frankfurt am Main nimmt den scheidenden Konzernchef ein Stück weit in Schutz. Der Manager sei „kein strategischer Visionär“ und habe „sicherlich keinen besonders guten Job gemacht“.

Doch Zielke habe die Bank in Schieflage übernommen und sei mit seinem Vorstand bei der Modernisierung schlicht an Grenzen gestoßen. „Ich bin mir sicher, dass er sich aus Frustration zurückzieht.“ Allerdings komme der Rückzug ungeordnet und bringe die Bank in eine noch schwierigere Lage.

Radikale Einschnitte bei Personal und Filialen?

Zielke sagte bei der Ankündigung seines Rückzugs: „So erkennbar die strategischen Fortschritte sind, so unbefriedigend war und ist die finanzielle Performance der Bank.“ Er trage dafür die Verantwortung und wolle den Weg für einen Neuanfang frei machen. Bei seinem Abschied verzichtet er auf eine variable Vergütung von rund 1,5 Millionen Euro. Regulär läuft sein Vertrag bis November 2023. Möglich ist, dass er eine Abfindung in Höhe von zwei Jahresgehältern bezieht – im Summe 3,3 Millionen Euro.

Harte Einschnitte kommen unterdessen auf die Belegschaft zu. Bereits im Herbst hatte die Bank ihr Restrukturierungsprogramm „Commerzbank 5.0“ verkündet. Es sieht eine Ausdünnung des Filialnetzes von 1000 auf 800 Niederlassungen und den Abbau von 2300 Stellen vor. Der Plan gilt inzwischen als überholt – im Gespräch ist inzwischen ein viel tiefgreifender Einschnitt.

Mehr zum Thema Banken: Wo Dispo- und Überziehungszinsen noch günstig sind

Dem Vernehmen nach geht es um Pläne, jede dritte der 40.000 Stellen zu streichen und das Filialnetz womöglich zu halbieren. auszudünnen. Im Gegenzug könnten viele Digital-Angebote der Tochter comdirect übernommen werden. Bis ein neuer Konzernchef gefunden ist, dürfte dieses Thema jedoch auf Eis liegen.