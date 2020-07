Gegen Kinderarmut: DGB fordert Kindergrundsicherung

Berlin. Das Problem besteht seit vielen Jahren, doch in Corona-Zeiten tritt es noch deutlicher zutage: Die Kinderarmut in Deutschland. Während manche Kinder auf ihrem eigenen Laptop am Home-Schooling teilnehmen oder im Garten spielen können, leben andere eingepfercht in kleinen Wohnungen mit ihren Familien und sind vom Unterricht mangels Technik oft ausgeschlossen.

Benachteiligt sind vor allem die rund drei Millionen Kinder, die in Armut leben – also jedes fünfte Kind. Sie leben oft nur mit dem Nötigsten. Meistens sind es Kinder von Eltern oder Alleinerziehenden, die wenig verdienen, arbeitslos oder auf Hartz IV angewiesen sind. Sie müssen auf vieles verzichten, was für andere Gleichaltrige selbstverständlich ist.

Kindern fehlen Chancen auf schulische und berufliche Erfolge

Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist diese Ungleichheit ein Skandal. „Für die in Armut lebenden Kinder bedeutet das nicht nur Mangel und Unterversorgung im Hier und Jetzt, sondern es wirkt negativ in die Zukunft, weil es ihnen Chancen auf schulische und berufliche Erfolge raubt“, ist die DGB-Vorständin Anja Piel überzeugt. „Wenn wir mehr Chancengerechtigkeit wollen, muss sich das endlich ändern.“

Um Kindern von Geringverdienern bessere Zukunftschancen zu ermöglichen, fordert der DGB deshalb eine bedarfsorientierte Kindergrundsicherung. Diese soll das Kindergeld, Steuerfreibeträge, Zuschläge und Hartz-IV-Leistungen für Kinder durch eine Gesamtzahlung ersetzen, die über dem heutigen Kindergeld liegt. Ziel sei es, vor allem Erwerbstätige mit Kindern besser abzusichern, deren kleines Einkommen nicht für den Lebensunterhalt der Familie reicht. Das Konzept dazu liegt unserer Redaktion vor.

Spitzenverdiener erhalten heute rechnerisch die höchsten Zuschüsse

Konkret soll sich die Kindergrundsicherung aus zwei Komponenten zusammensetzen: Einem Sockelbetrag von 240 Euro je Kind, den alle Haushalte mit Kindern erhalten, plus einem Zusatzbetrag, der nach Einkommen der Eltern und dem Alter der Kinder gestaffelt ist.

Die Höchstbeträge liegen für Kinder unter sechs Jahren bei 364 Euro monatlich, für Sechs- bis 13-Jährige bei 476 Euro und für Jugendliche zwischen 14 bis 18 Jahren bei 504 Euro. Auch Volljährige in der Erstausbildung oder jene, die arbeitslos gemeldet sind, sollen bis zum 25. Lebensjahr den Sockelbetrag erhalten.

Aktuell bekommen Eltern für ihre ersten beiden Kinder je 204 Euro im Monat, für das dritte Kind 210 Euro und ab dem 4. Kind 235 Euro – hinzu kommen je nach Bedürftigkeit Zusatzleistungen wie Wohngeld, Kinderzuschlag oder Hartz IV. Gutverdiener profitieren wiederum vom steuerlichen Kinderfreibetrag. Spitzenverdiener erhalten somit unterm Strich die höchsten Zuschüsse. Auch die SPD will das Kindergeld nach Einkommen staffeln.

Familienleistungsausgleich kostet den Staat 45 Milliarden Euro im Jahr

„Die Mehrkosten für die Kindergrundsicherung gegenüber der jetzigen Regelung würden sich schlussendlich auf 12,5 Milliarden Euro jährlich belaufen“, rechnet Piel vor. Bislang liegen die Kosten für den Familienleistungsausgleich bei gut 45 Milliarden Euro. Der Betrag sei im Vergleich zu den milliardenschweren Rettungsschirmen für Unternehmen eine „kleine Summe, aber mit Sicherheit eine Investition in die Zukunft unseres Landes, die sich auszahlen wird“.

Besonders profitieren würden nach dem DGB-Konzept Paare mit einem Kind, die weniger als 2410 Euro netto verdienen oder Alleinerziehende mit weniger als 1740 Euro – sie würden jeweils 269 Euro monatlich mehr für ihr Kind erhalten. Eltern, die weniger als 2820 Euro netto verdienen bekämen 206 Euro mehr im Monat.

Aber auch bei mittleren Einkommen, wo Paare mit Kind über bis zu 3720 Euro netto verfügen, bekämen nach der DGB-Grundsicherung 103 Euro mehr Geld, bei Alleinerziehenden mit bis zu 2680 Euro Einkommen wären es 117 Euro mehr Geld. Die Anträge für die Grundsicherung sollen so einfach und unbürokratisch wie möglich erfolgen.

Besserverdienende erhalten wiederum nach dem neuen System nur den Sockelbetrag. Durch eine Kindergrundsicherung könnten laut DGB aktuell mehr als 200.000 Haushalte aus dem Hartz-IV-Bezug herausgeholt werden. Haushalte, in denen heute rund 700.000 Kinder leben – und damit 36 Prozent der Kinder, die heute Hartz IV beziehen müssen. Jedes zweite Kind in Deutschland hat Angst vor Armut.

Kinderschutzbund kämpft seit mehr als zehn Jahren für Grundsicherung

Der Präsident des Kinderschutzbundes freut sich, dass auch der DGB eine Kindergrundsicherung fordert. „Wir setzen uns im Bündnis Kindergrundsicherung bereits seit mehr als zehn Jahren dafür ein, dass Eltern unbürokratisch eine Grundsicherung für ihre Kinder erhalten, die deutlich über den heutigen Zahlungen liegen“, sagt Heinz Hilgers unserer Redaktion. „Kinderarmut lässt sich nicht alleine mit Pädagogik beseitigen. Es bedarf einer angemessenen materiellen Versorgung“, ist er überzeugt.

„Wichtig ist, dass das tatsächliche Existenzminimum jedes Kindes abgesichert ist, das aktuell steuerrechtlich bei monatlich 637 Euro liegt“, nennt Hilgers seine Kernforderungen. Alle Kinder müssten an Bildung und Erziehung teilhaben können.

Wer zuständig ist? Für die materielle Ausstattung müsse der Bund sorgen, weil er für den Familienleistungsausgleich zuständig sei, sagte Hilgers. Im pädagogischen Bereich könnten die Länder sehr viel mehr für die Inklusion ärmerer Kinder in den Schulen tun. Und die Gemeinden könnten sich mit Wertschätzung und Hilfen mehr um die Familien kümmern. „Wenn dies alles umgesetzt wird“, so ist Hilgers überzeugt: „Dann schaffen wir eine Bekämpfung der Kinderarmut.“