Mindestlohn über 10 Euro: So soll die Steigerung kommen

Berlin. Wie geht es weiter mit der gesetzlichen Lohnuntergrenze in Deutschland? Diese Frage spaltet Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Am Dienstag erzielte die Mindestlohnkommission eine Einigung, wie sich der Mindestlohn künftig entwickeln soll. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was empfiehlt die Mindestlohn-Kommission?

Erstmals wird der Mindestlohn über zehn Euro steigen. In vier Stufen soll er bis zum 1. Juli 2022 von derzeit 9,35 Euro auf dann 10,45 Euro steigen, empfiehlt die Kommission.

Der Entscheidung war ein langer Streit vorausgegangen. Auch am Dienstag zogen sich die Verhandlungen innerhalb der Kommission länger als geplant.

Wie hoch ist der aktuelle Mindestlohn?

Seit diesem Jahr beträgt der Mindestlohn bundesweit 9,35 Euro. Bei einer fünf Tage-Woche mit 40 Arbeitsstunden würde ein Arbeitnehmer, der Mindestlohn erhält, bei durchschnittlich 21 Arbeitstagen im Monat somit 1570,80 Euro brutto verdienen.

Eingeführt wurde der Mindestlohn im Jahr 2015 – damals startete er mit 8,50 Euro. Der Mindestlohn wird in der Regel alle zwei Jahre angehoben. Dabei wird sich an der Tarifentwicklung der vorgegangenen Jahre orientiert. Für das kommende Jahr bedeutet das, dass der Mindestlohn auf 9,82 Euro ansteigen würde.

Warum herrscht trotzdem Streit über den Mindestlohn?

Nach langen Diskussionen und Verhandlungen wurde der Mindestlohn 2015 auf 8,50 Euro festgelegt. Das sei rückblickend betrachtet viel zu niedrig, bemängeln die Gewerkschaften und fordern daher zusätzlich zur regulären Anpassung des Mindestlohns gemäß der Tarifentwicklung eine einmalige Anhebung auf 12 Euro. Auf Zustimmung stoßen sie dabei unter anderem bei Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der sich ebenfalls bereits für einen perspektivischen Mindestlohn von 12 Euro ausspricht.

Anders sehen das die Arbeitgeber-Vertreter. Er habe kein Verständnis dafür, „wenn sich in diesen Zeiten Politik und Gewerkschaften mit öffentlichen Vorschlägen geradezu überschlagen“, sagte etwa Steffen Kampeter, der für die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) in der Kommission sitzt.

Welche Rolle spielt die Corona-Krise?

Die Corona-Krise war in der Verhandlung der Knackpunkt. Die Arbeitnehmer-Vertreter argumentieren, dass gerade in der Corona-Krise die Leistung derer, die Mindestlohn erhalten, besonders sichtbar gewesen sei.

Der CDU-Wirtschaftsrat kritisierte entsprechend die beschlossene Erhöhung des Mindestlohns scharf. „Mit Blick auf die Corona-Krise wäre mehr Augenmaß gefragt gewesen“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger unserer Redaktion „Zahlreiche Jobs sind bedroht, weil den Unternehmen nach dem Lockdown das Wasser bis zum Hals steht. Diese Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ist ein Mühlstein, der die Arbeitsmarktzahlen noch weiter herunterziehen wird.“

Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und Mitglied der Mindestlohnkommission, verweist auf Arbeitnehmer, die in systemrelevanten Jobs arbeiten, aber dennoch nur Mindestlohn verdienen. „Dass sie sich jetzt in Verzicht üben sollen, kommt nicht infrage“, sagte Körzell. Auch Verdi-Chef Frank Werneke hatte jüngst im Interview mit unserer Redaktion gefordert, die Corona-Alltagshelden bei den Löhnen nicht zu vergessen.

Die Arbeitgeber-Vertreter warnen hingegen davor, in dieser historischen Phase der Rezession den Mindestlohn anzuheben. Die Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU im Bundestag hatte jüngst sogar gefordert, den Mindestlohn aufgrund der Krise abzusenken. Dem erteilte CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer via Twitter aber eine klare Absage: „Hände weg vom Mindestlohn“, schrieb sie im Mai.

In dieser Zeit brauchen Unternehmen Spielraum und Liqudität zum Investieren. Darüber reden wir beim Konjunkturpaket. Aber für die CDU ist klar: Nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer. Deshalb: Hände weg vom Mindestlohn. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) May 26, 2020

Ist die Mindestlohn-Kommission überhaupt wichtig?

Die Mindestlohn-Kommission hat den gesetzlichen Auftrag zu prüfen, welche Lohnuntergrenze angemessen für Beschäftigte ist, ohne dabei Arbeitsplätze oder die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Sie entscheidet somit über die Höhe des Mindestlohns.

Die Kommission setzt sich dabei aus einem Vorsitzenden, jeweils drei Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite sowie zwei wissenschaftlichen Mitgliedern zusammen, die beratende Funktionen einnehmen.

Wie trifft die Kommission Entscheidungen?

Entscheidungen fällt die Kommission mit einfacher Mehrheit. Doch das ist meist alles andere als einfach. Denn die wissenschaftlichen Mitglieder, aktuell der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sowie die stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) an der Universität Duisburg-Essen, Claudia Weinkopf, sind nicht stimmberechtigt. Bei den jeweils drei Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite ergibt sich meist eine Patt-Situation. Tritt eine solche ein, macht der Vorsitzende der Kommission einen Vermittlungsvorschlag.

Kommt auch bei dem Vermittlungsvorschlag keine Stimmenmehrheit zustande, übt der Vorsitzende sein Stimmrecht aus und entscheidet so die Abstimmung.

Der aktuelle Vorsitzende ist Jan Zilius. Der Rechtsanwalt kennt beide Interessenseiten: Zehn Jahre lang arbeitete er als Justitiar bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), zugleich hatte er 17 Jahre lang Vorstands- und Aufsichtsratsposten bei RWE inne.

Das Verfahren ist allerdings nicht unumstritten. Im vergangenen Jahr etwa hatte Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann kritisiert, dass es für eine reine Anpassung aufgrund der Tariflöhne keine Kommission gebraucht hätte. Ein Gesetz hätte es auch getan, so das Argument des CDU-Politikers. Beim Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, sorgte dieser Vorwurf für Unverständnis.

Von Gewerkschaftsseite wurde bereits ins Spiel gebracht, den wissenschaftlichen Mitgliedern ein Stimmrecht zu geben, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Für wen gilt der Mindestlohn?

Pauschal gesagt: Der Mindestlohn gilt für alle Beschäftigten über 18 Jahre. Aber es gibt Ausnahmen, rund 1,8 Millionen Arbeitnehmer erhalten keinen Mindestlohn. Zu ihnen gehören etwa Auszubildende und Beschäftigte, die einen freiwilligen Dienst ableisten. Auch Selbstständige und Heimarbeiter haben keinen Anspruch auf Mindestlohn. Für Pflicht-Praktika, etwa im Rahmen einer Berufsausbildung oder eines Studiums, muss ebenfalls kein Mindestlohn gezahlt werden.

Beim Mindestlohn spielt die Nationalität keine Rolle, auch beispielsweise Erntehelfer aus Osteuropa haben Anspruch auf die derzeit geltenden 9,35 Euro pro Stunde. Zudem gilt er unabhängig vom Umfang der Arbeit, also auch für Minijobber. Beiträge zur gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung kann der Arbeitgeber nicht vom Mindestlohn abziehen.

In vielen Branchen gibt es aber eigene Mindestlöhne, die beispielsweise Gewerkschaften mit den Arbeitgebern ausgehandelt haben. Im Baugewerbe liegt etwa die Lohnuntergrenze für Hilfsarbeiten bei 12,55 Euro pro Stunde, in der Pflege liegt er in den westdeutschen Bundesländern bei 11,35 Euro, in den ostdeutschen Bundesländern bei 10,85 Euro.

Typische Berufe, in denen häufig der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro gezahlt werden, sind etwa Jobs in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft als Erntehelfer oder im Taxi-Gewerbe. Auch Friseure und Mitarbeiter im Einzelhandel, etwa im Supermarkt, erhalten oft nur den gesetzlichen Mindestlohn.

Ob der Mindestlohn eingehalten wird, kontrolliert der Zoll. Im vergangenen Jahr wurden etwa allein auf dem Bau 508 Jahre Gefängnis wegen Schwarzarbeit verhangen.

