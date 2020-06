Social Media Facebook warnt in Zukunft vor dem Teilen von alten Artikeln

Facebook hat Anzeigen des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump gesperrt, die ein in NS-Konzentrationslagern für politische Häftlinge verwendetes Symbol enthielten.

Beschreibung anzeigen

Das Teilen von Artikeln mit veralteten Informationen in sozialen Netzwerken kann in die Irre führen. Facebook will Abhilfe schaffen.