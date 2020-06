Karstadt in der Krise – 6000 Jobs sollen gestrichen werden

In vielen Fällen steht das Erbe eines Minderjährigen unter der Verwaltung eines Testamentsvollstreckers. Dieser darf für den Erben… mehr

Berlin/Essen.

Galeria Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen

Das Unternehmen sieht keinen anderen Weg aus der Krise

Laut der Gewerkschaft Verdi sind damit rund 6000 Arbeitsplätze in Gefahr

Welche Filialen geschlossen werden, sollen die Mitarbeiter am Freitag erfahren

62 Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sollen geschlossen werden: Deshalb droht nun rund 6000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verlust des Jobs. Das berichtete am Freitag die Gewerkschaft Verdi.

Das soll nach einer am Donnerstag erzielten Vereinbarung zwischen Unternehmensführung, Gewerkschaft und Betriebsrat nicht sofort die Arbeitslosigkeit bedeuten: Die Betroffenen können demnach aber für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln.

Galeria Karstadt Kaufhof: 6000 Jobs sollen wegfallen

Die Schließung von mehr als einem Drittel der 172 Warenhäuser bundesweit und zwei Schnäppchencentern ist nach Angaben des Konzerns der einzige Weg, das Unternehmen zu retten. Die betroffenen Filialen hätten angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine Fortführungsperspektive mehr und bedrohten die Existenz des Gesamtkonzerns.

„Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Karstadt: Welche Filialen geschlossen werden

Welche Filialen genau betroffen sind, darüber sollen die Mitarbeiter nach dpa-Informationen noch an diesem Freitag informiert werden.

Nach Informationen der Gewerkschaft Verdi sollen in Hamburg vier von sieben Standorten geschlossen werden:

Galeria Karstadt Kaufhof Mö (ehemals Kaufhof)

AEZ

Bergedorf

Wandsbek

Weiter in Betrieb bleiben demnach das Karstadt-Haus in der Mönckebergstraße sowie die Standorte Eimsbüttel und Harburg. Damit würden nach Angaben der Gewerkschaft rund 450 von 1000 Arbeitsplätzen bei Karstadt/Kaufhof in Hamburg wegfallen.

Karstadt-Krise: Was wird aus Karstadt Sport und Galeria Reisebüros?

Noch offen ist weiterhin das Schicksal der Karstadt-Sport-Häuser. Hier gelten mehr als zwei Drittel der rund 30 Filialen als gefährdet. Und auch bei den Galeria Reisebüros werden drastische Einschnitte erwartet.

Die Zahl der Filialschließungen fällt etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten.

Karstadt-Krise: Verdi will um Erhaltung von Filialen kämpfen

Verdi hofft jedoch, die Zahl der Schließungen noch weiter senken zu können. „Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, sagte das Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Hier sei auch die Politik gefordert.

Als Erfolg wertete die Gewerkschaft, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei. (dpa/afp/fmg)

