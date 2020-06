Mehrheit der Beschäftigten bekommt kein Urlaubsgeld

Berlin. Für manche Beschäftigte ist es jedes Jahr ein schönes Extra: Das Urlaubsgeld. Doch in Deutschland erhalten dieses nur noch 44 Prozent der Beschäftigten. Viele gehen leer aus. Wer die jährliche Extraleistung erhält, hängt maßgeblich davon ab, ob er in einem Unternehmen mit Tarifvertrag arbeitet.

So erhalten 71 Prozent der Beschäftigten in tarifvertraglich gebundene Unternehmen Urlaubsgeld, während es in Firmen ohne Tarifvertrag nur 34 Prozent bekommen. Dies geht aus einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung unter 53.000 Beschäftigten hervor.

47 Prozent der Männer bekommen Urlaubsgeld, aber nur 39 Prozent der Frauen

In der Regel bekommen Männer (47 Prozent) häufiger Urlaubsgeld ausbezahlt als Frauen (39 Prozent). Entscheidend ist auch, wo man wohnt: So zahlen Betriebe in Ostdeutschland nur 32 Prozent der Beschäftigten Urlaubsgeld, während es im Westen 47 Prozent sind.

Die Höhe des Urlaubsgeldes variiert vor allem je nach Branche deutlich – und liegt zwischen 155 und 2513 Euro für die mittlere Vergütungsgruppe, berichtet des WSI. Am wenigsten Geld erhalten Mitarbeiter in der Landwirtschaft sowie in der Hotellerie und Gastronomie.

Besonders viel Urlaubsgeld gibt es in der Metallindustrie und bei Versicherungen

Am meisten bekommen Arbeitnehmer in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, der Metallindustrie, im Kfz-Gewerbe, der Druckindustrie, bei Versicherungen, im Einzelhandel, der Bau- und der Chemieindustrie. Im öffentlichen Dienst und in der Stahlindustrie gibt es kein gesondertes tarifliches Urlaubsgeld. Es wird zusammen mit dem Weihnachtsgeld als einheitliche Jahressonderzahlung gewährt.

Foto: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)

Viele Kurzarbeiter brauchen das Urlaubsgeld als Ausgleich

Für Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, die erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, ist das Urlaubsgeld derzeit ein willkommener Beitrag zur Stabilisierung der Einkommenssituation, meint der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. „Umso problematischer ist es, dass nun einzelne Unternehmen hergehen und das Urlaubsgeld streichen wollen.“ Doch in der Regel ist dies gar nicht so einfach – zumindest nicht in tarifgebunden Unternehmen oder Konzernen.

Corona: Unternehmen dürfen auch in der Krise das Urlaubsgeld nicht einfach kürzen

„Unternehmen, die Urlaubsgeld aufgrund ihres Tarifvertrags oder einer arbeitsrechtlicher Grundlage gewähren, müssen dieses auch in Corona-Zeiten bezahlen“, sagt Schulten. Das gleiche gelte für Urlaubsgeld, das aufgrund einer betrieblichen Übung jedes Jahr ausgezahlt werde. „Sollte ein Unternehmen aufgrund der aktuell schwierigen Zeiten das Urlaubsgeld aussetzen wollen, so müsste dies von dem gewerkschaftlichen Tarifpartner erst genehmigt werden“, berichtet Schulten.

Manchmal treten Firmen beispielsweise an die IG Metall heran, die das zusätzliche Urlaubsgeld nicht zahlen wollen. „Es kann begründete Einzelfälle geben, in denen die IG Metall dem zustimmt“, berichtet ein Sprecher der Gewerkschaft. „Grundsätzlich ist das zusätzliche Urlaubsgeld aber auch in Krisenzeiten zu zahlen, da es wichtiger Bestandteil des tariflichen Jahreseinkommens der Beschäftigten ist – auf das sie in Krisenzeiten umso mehr angewiesen sind.“

Foto: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung / (WSI)

Sinkt das Urlaubsgeld, wenn man kurzarbeitet?

Viele Kurzarbeiter fragen sich natürlich auch, ob ihr Urlaubsgeld nun entsprechend geringer ausfällt. „Ob bei Kurzarbeit auch das Urlaubsgeld gekürzt wird, hängt von dem jeweiligen Tarifvertrag ab“, erläutert der Tarifexperte Schulten. „Das kann unterschiedlich sein: Wurde ein fester Betrag für alle Beschäftigten ausgehandelt, so dürfte dieser bestehen bleiben. Richtet er sich nach dem Gehalt, so sind Einbußen denkbar.“

Im letzten Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie im März 2020 hatte die IG Metall die Möglichkeit geschaffen, dass Firmen das zusätzliche Urlaubsgeld auf das Monatsentgelt umlegen können, um die Berechnungsgrundlage für das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. „Das setzt voraus, dass das zusätzliche Urlaubsgeld in vollem Umfang gezahlt wird“, sagt ein IG Metall-Sprecher.

Aktuell sind dem WSI-Institut keine genauen Zahlen über Unternehmen in Deutschland bekannt, die ihr Urlaubsgeld streichen wollen – aber es gebe einige.

