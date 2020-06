Warum Corona die Leiharbeiter besonders hart trifft

Berlin. Ob in der Industrie, Pflege oder bei Messen: Alle Branchen greifen in guten Zeiten auf Leiharbeitskräfte zurück. Mitarbeiter, die aushelfen, wenn große Aufträge nicht mit dem eigenen Personal zu stemmen sind oder Hochsaison herrscht. Läuft es schlechter, sind sie wiederum die Ersten, die gehen müssen. So auch in der Corona-Krise.

Die Zeitarbeitsbranche wurde von den Einschränkungen durch die Pandemie mit am härtesten getroffen. „Die Unternehmen haben im Durchschnitt Umsatzrückgänge von knapp 50 Prozent zu verzeichnen, jedes fünfte mehr als 80 Prozent und ein Prozent sogar 100 Prozent“, nennt Sebastian Lazay, Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP), das Ergebnis einer Verbandsumfrage unter gut 250 Unternehmen. „Manche Unternehmen sind auch in ihrer Existenz bedroht.“

Corona-Krise erwischt die Betriebe mit voller Wucht - und zwar bundesweit

Die Branche kennt die Konjunkturzyklen ihres Geschäfts. Hochlauf in guten Zeiten, Flaute in schlechten Zeiten. Doch die Viruspandemie erwischte die Unternehmen anders und mit voller Wucht. „Die Krise hat erstmals Betriebe flächendeckend in ganz Deutschland getroffen – ohne regionale Unterschiede“, berichtet Lazay. Dabei konnten sich nur wenige Wirtschaftsbereiche gegen den Lockdown erfolgreich behaupten.

Am stärksten trifft es Unternehmen, die wegen Pandemieauflagen ihre Mitarbeiter nur eingeschränkt oder gar nicht vermitteln können – wie Kräfte für Messen, Events, Touristik, aber auch in der Metall- und Elektroindustrie, dem Maschinenbau sowie in den Bereichen Lager und Logistik.

„Selbst Pflegekräfte mussten teilweise zu Hause bleiben, weil OPs verschoben wurden oder mobile Altendienste aus Corona-Gründen eingestellt wurden“, berichtet der Verbandschef. Zu den „Gewinnern“ zählten unterdessen IT-Kräfte, Mitarbeiter für den Lebensmittelhandel oder im Online-Versand. „Sie hatten volle Auftragsbücher.“

Leiharbeiter trifft die Coronakrise oft ganz besonders.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Für jeden zweiten Mitarbeiter ist Kurzarbeit angemeldet

Die Schwere des Tiefs schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder: 83 Prozent der Personaldienstleister meldeten laut ifo-Institut Kurzarbeit an. Von den rund 700.000 Beschäftigten in der Zeitarbeit galt dies zwischen März bis Mai für 322.733 Personen. „Viele haben die Arbeitszeit reduziert, aber nur wenige sind auf Kurzarbeit Null“, so Lazay.

Dennoch müssen die Zeitarbeiter deutliche Gehaltseinbußen wegstecken. „Die Kurzarbeitsgehälter werden nur selten aufgestockt, was den Umsatzeinbußen unserer Branche geschuldet ist“, so der BAP-Präsident. Dass die Leiharbeiter mit Zuschlägen etwas besser bezahlt durch die Krise kommen, dafür hat zumindest in der Metall- und Elektroindustrie die Gewerkschaft gesorgt.

IG Metall verhandelt für Kurzarbeiter Zuschläge aus

Ein Sprecher der IG Metall nennt dafür ein Beispiel: „Ein Leihbeschäftigter (ohne Kinder, Steuerklasse 1) in der Entgeltgruppe 1, der 15 Monate in einem Betrieb der Metall- und Elektroindustrie im Westen eingesetzt war, würde bei Kurzarbeit Null normalerweise – je nach Anzahl der Arbeitstage im Monat – Kurzarbeitergeld zwischen 900 und 950 Euro netto erhalten. Aufgrund der Branchenzuschläge steigt es jetzt auf rund 1300 netto Euro im Monat.“

Generell müsse laut IG Metall für alle Beschäftigten – Leiharbeiter und Stammbelegschaften - die Devise gelten: „Kurzarbeit statt Entlassungen.“ Deshalb habe sich die Gewerkschaft seit Beginn der Krise dafür eingesetzt, „dass auch Leiharbeiter Kurzarbeitergeld beziehen können und nicht abgemeldet werden müssen“. Denn Leiharbeiter trügen ein hohes Arbeitsmarktrisiko.

BAP-Präsident ist zuversichtlich: Zeitarbeit wird auch nach der Krise gefragt sein

Grundsätzlich ist der Arbeitgeberverbandschef zuversichtlich, dass das Prinzip Zeitarbeit auch in Nach-Corona-Zeiten Zukunft hat. „Die Zeitarbeit ist weltweit ein Erfolgsmodell, sie wird auch nach der Krise weiter gefragt sein“, gibt sich Lazay optimistisch. „Wir erleben oft Achterbahnfahrten. Gerade in den Krisen geht es für uns als Erste steil nach unten; im Zuge des Aufschwungs aber oft auch rasant wieder nach oben. Ich bin sicher, dass wir schnell wieder hochfahren können.“

Auch der Forschungsleiter des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), Enzo Weber, sieht Bedarf für Zeitarbeit, sobald die Konjunktur wieder anzieht: „Zeitarbeit wird von Unternehmen als Flexibilitätspuffer genutzt. Zeitarbeit ist kein Auslaufmodell.“

Unternehmen erwarten Konsolidierung der Branche - aber keine Massenentlassungen

Als gutes Zeichen wertet Lazay, dass nur wenige Zeitarbeitsunternehmen Mitarbeiter entlassen mussten. Die meisten Betriebe hätten flächendeckend Kurzarbeit angemeldet. „Das heißt: Die Unternehmen halten an ihren Mitarbeitern fest – und das würde niemand machen, der nicht an die erfolgreiche Zukunft der Zeitarbeit glaubt.“ Allerdings dürfte die Krise „zu einer gewissen Konsolidierung“ in der Branche führen.

„Wir erwarten aber keine massenhaften Insolvenzen. Wer vorher schlecht aufgestellt war, wird die Krise vielleicht nicht überleben, wer gut aufgestellt war, wird gestärkt aus der Krise hervorgehen“, glaubt Lazay. Ausdrücklich lobt er die schnellen finanziellen Staatshilfen, um Geschäftsaufgaben zu verhindern. Wann es jedoch wieder bergauf geht, wagt der Verbandschef nicht vorherzusagen. „Das Jahr 2020 bleibt schwierig.“

Verbandschef fordert: Höchstüberlassungsdauer sollte ausgesetzt werden

Dabei musste die Branche bereits in den vergangenen zwei Jahren kräftig Federn lassen. Die schleppende Konjunktur und schärfere Anforderungen an die Zeitarbeit seit 2017 machten Leiharbeit unattraktiver. So wurden das Prinzip der gleichen Bezahlung wie die Stammarbeitskräfte sowie eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten bei demselben Entleiher eingeführt. Beides verkomplizierte die Einsätze. So gab es im Januar nur noch knapp 690.000 Leiharbeitnehmer – und somit fast zehn Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Der Verbandschef fordert unterdessen die Politik auf, die Fesseln der Höchstüberlassungsdauer zumindest in der Corona-Krise zu lockern: „Sie dient weder Beschäftigten noch Kunden. Wenn Kunden jetzt Zeitarbeiter entzogen werden, verlieren sie wichtiges Know-how, gleichzeitig können sie die Beschäftigten nicht übernehmen, da sie selbst in Kurzarbeit sind – das ist eine Lose-lose-Situation.“

