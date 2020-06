Beschäftigung Droht Arbeitnehmern in Kurzarbeit die Kündigung?

Alessandro Peduto

Unternehmen ächzen unter der Krise, verursacht durchs Coronavirus. Damit Arbeitnehmer ihren Job nicht verlieren, hat der Staat einen Kündigungs-Stopper: Kurzarbeitergeld. Was ist das eigentlich?

Coronavirus-Krise: Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit?

Der Arbeitsmarkt in Deutschland leidet. Elf Millionen befinden sich in Kurzarbeit. Was heißt Kurzarbeit genau? Die wichtigsten Fragen.