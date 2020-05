Langes Wochenende: Das sind die Öffnungszeiten an Pfingsten

Berlin. Das lange Pfingstwochenende bringt sonniges Wetter, Temperaturen über 20 Grad und einen arbeitsfreien Montag. Beste Voraussetzungen für einen Ausflug mit Freunden und Familie. Doch haben Geschäfte, Freibäder und Zoos überhaupt geöffnet? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Öffnungszeiten an Pfingsten.

Haben die Geschäfte an Pfingstmontag geöffnet?

Der Pfingstmontag ist ein bundesweiter Feiertag. Die Geschäfte sind also ganztägig geschlossen. Sonderregelungen gelten laut Ladenschlussgesetz für Einkaufsmöglichkeiten in Bahnhöfen, für Tankstellen, Zeitungs- und Zeitschriftenläden sowie für Apotheken.

Pfingsten- Darum geht es bei dem Fest wirklich

Wer regelt die Ladenöffnungszeiten?

Seit 2006 sind die Ladenschlusszeiten Ländersache. Jedes Bundesland kann die Öffnungszeiten regional anpassen. Nur die Sonntagsruhe bleibt per Arbeitszeitgesetz geschützt. Erlaubt sind aber Ausnahmen wie zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage.

Sind die Bäckereien an Pfingsten offen?

An Pfingssonntag sind die Bäckereien in den Bundesländern unterschiedlich lang geöffnet. In Berlin bekommen die Kunden die längste Zeit frische Brötchen. Dort sind Bäckereien am Sonntag bis zu neun Stunden geöffnet.

An Pfingstmontag dürfen die Bäckereien in den meisten Bundesländern nicht öffnen. Dort gilt, wenn an Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten zwei Feiertage hintereinander folgen, dürfen die Bäcker nur am ersten der beiden Feiertage öffnen.

Sind Zoos an Pfingsten geöffnet?

Die meisten Zoos sind an Pfingsten geöffnet. Welche Lockerungen der Coronaverordnungen im Juni in Kraft treten.

Haben Museen an Pfingsten geöffnet?

Die meisten Museen haben an Pfingstmontag wie an einem Sonntag geöffnet.

Sind Freibäder an Pfingsten geöffnet?

An Pfingsten öffnen in vielen Bundesländern die ersten Freibäder. Diese Corona-Lockerungen gibt es bei Freibädern .

