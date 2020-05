Lufthansa und Bundesregierung: Einigung auf Rettungspaket

Berlin. Durch die Coronavirus-Pandemie ist die Lufthansa schwer angeschlagen. Auch in Deutschland bleiben viele Flugzeuge seit Monaten am Boden. Nun konnten sich die Bundesregierung und die Fluggesellschaft auf ein Rettungspaket aus Steuergeldern einigen. Durch ist das Paket aber noch nicht.

Die Lufthansa soll mit Hilfe von milliardenschweren Staatshilfen gerettet werden. Dies teilten die Bundesregierung und der Lufthansa-Vorstand am Montag mit. Um das Paket auf den Weg zu bringen, müssen allerdings noch die EU-Kommission, der Aufsichtsrat der Lufthansa und die Hauptversammlung zustimmen. Vorgesehen sind verschiedene Hilfen und Eigenkapitalmaßnahmen in Höhe von neun Milliarden Euro.

Lufthansa hatte vor der Corona-Krise gute Perspektiven

Die Bundesregierung hob hervor, dass die Lufthansa vor der Coronavirus-Pandemie operativ gesund und profitabel gewesen sei und eine gute Perspektive gehabt habe. Die existenzielle Notlage sei auf die Corona-Krise zurückzuführen. Mit dem Stabilisierungspaket komme man nicht nur den Bedürfnissen des Unternehmens entgegen, sondern auch denen der Steuerzahler und der Lufthansa-Beschäftigten, die auf den Erhalt eines starken Unternehmens angewiesen seien.

Vor der Einigung hatten Bundesregierung und Lufthansa lange miteinander verhandelt. Die Fluggesellschaft war durch die Corona-Pandemie massiv unter Druck geraten. Ihr drohte binnen Monaten das Geld auszugehen. Die weltweiten Reisebeschränkungen hatten den globalen Flugverkehr mit Ausnahme der Fracht enorm eingeschränkt.

Coronavirus-Pandemie bedroht Zehntausende Arbeitsplätze bei Lufthansa

Der Lufthansa-Konzern verzeichnet rund 138.000 Beschäftigte. Zehntausende Arbeitsplätze sind durch die Pandemie bedroht. Der maßgebliche deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hatte zuvor dem Paket zur Rettung der Lufthansa zugestimmt. Die Bundesregierung hatte diesen milliardenschweren Fonds in der Krise eingerichtet, um im Notfall eine Beteiligung an großen und wichtigen Unternehmen zu gewährleisten.

In einer Pflichtmitteilung an die Börse teilte die Lufthansa mit, dass auch der Vorstand das Paket befürworte. Der Fonds leiste Stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro in das Vermögen der Deutsche Lufthansa AG. Vorgesehen ist dafür eine Vergütung. Der WSF werde außerdem im Wege einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnen, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Lufthansa aufzubauen. Außerdem könne der WSF seinen Anteil am Grundkapital auf 25 Prozent plus eine Aktie erhöhen, um im Fall der Fälle eine feindliche Übernahme abzuwehren.

Brüssels Zustimmung steht noch aus

Darüber hinaus ist ein Kredit in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro unter Beteiligung der Staatsbank KfW und privater Banken mit einer Laufzeit von drei Jahren geplant.

Laut Mitteilungen soll es Auflagen geben, etwa einen Verzicht auf künftige Dividendenzahlungen und Beschränkungen der Managementvergütung. Außerdem sollen zwei Sitze im Aufsichtsrat in Abstimmung mit der Bundesregierung besetzt werden.

Eine Zustimmung aus Brüssel steht noch aus. Allerdings könnte es zu einem Konflikt zwischen Bundesregierung und EU-Kommission kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte im CDU-Präsidium einen „harten Kampf“ an, weil Brüssel die milliardenschwere Rettung nur unter hohen Auflagen genehmigen wolle.

Corona-Krise: Lufthansa-Auslastung ging zwischenzeitlich um 99 Prozent zurück

Lufthansa reduzierte den Passagierbetrieb im Zuge der Corona-Maßnahmen auf ein Minimum und flog zwischenzeitlich nur noch knapp ein Prozent der Passagiere im Vergleich zum Vorjahr. Inzwischen läuft der Verkehr langsam wieder an.

