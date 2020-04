Trotz Coronakrise: 17 Banken erhöhen Zinsen fürs Festgeld

Berlin.

Verbraucher können sich trotz Corona-Krise über höhere Zinsen bei Banken freuen

Seit Jahren müssen sich Verbraucher mit sinkenden Zinsen auf ihre Spareinlagen abfinden. Doch mitten in der Corona-Krise steuern einige Banken um: Sie gewähren wieder Zinsen auf Tagesgeld oder haben sogar die Zinssätze für Festgeld erhöht.

„Zwischen dem 16. März und dem 16. April haben 17 Banken ihre Zinsen erhöht. Die Grenke Bank und Greensill sogar jeweils drei Mal, die Klarna zwei Mal.“ Dies geht aus einer Untersuchung des Verbraucherportals Biallo hervor. Einige Banken bieten jetzt mindestens 1,0 Prozent Zinsen pro Jahr an.

Die Entwicklung verwundert umso mehr, da es keinen offensichtlichen Auslöser für sie gibt. Denn: Die Europäische Zentralbank (EZB) behält auch während der Pandemie ihre Niedrigzinspolitik bei – mit Leitzinsen von null Prozent, bei geparktem Geld müssen die Geldinstitute sogar Strafzinsen bezahlen.

Zu den Anbietern höherer Zinsen zählen vor allem Unternehmensbanken, Fintechs und kleinere Institute aus Deutschland sowie anderen europäischen Ländern. „Die Banken versuchen, sich durch mehr Einlagen von Privatleuten zusätzliche Liquidität zu beschaffen, um im Gegenzug mehr Kredite vergeben zu können“, meint Horst Biallo, Chef der gleichnamigen Finanzplattform.

Festgeld kann wieder gut ein Prozent Zinsen bringen

Die Zinssätze sind zwar weit von ihrem Niveau der 1970er-Jahre mit zum Teil mehr als vier Prozent pro Jahr entfernt, aber immerhin sind Festgeldzinsen von gut 1,0 Prozent derzeit wieder möglich. So bietet die LeasePlan Bank Neukunden für Festgeld für ein Jahr 1,00 Prozent – und damit doppelt so viel wie zuvor. Bei einer Anlage von zwei Jahren liegt der Zinssatz bei 1,1 Prozent statt vorher 0,6 Prozent. Für Tagesgeld bietet das Institut nun 0,45 Prozent statt bislang 0,3 Prozent.

Bank-Tochter von Ikea hat Zinssatz verdoppelt

Die schwedische Klarna Bank - eine Tochter von Ikea - hat die Zinssätze für Festgeld zwei Mal innerhalb der vergangenen Wochen erhöht. Für Festgeld gibt es dort bei einem Jahr Laufzeit 1,15 Prozent (vorher: 0,61 %) und bei zwei Jahren 1,25 Prozent (0,9 %).

Die Mercedes-Benz Bank hat die Zinsen für einjähriges Festgeld von einem Zinssatz von 0,15 Prozent auf 0,45 Prozent erhöht. Für zwei Jahre angelegtes Geld gibt es 0,6 Prozent Zinsen statt vormals 0,35 Prozent Zinsen.

Mercedes-Benz-Bank hat Zinsen erhöht

„Als Autobank nutzen wir die Einlagen zur Refinanzierung unser Leasing- und Finanzierungsangebote für Fahrzeuge aus dem Daimler Konzern“, sagte ein Sprecher der Mercedes-Benz-Bank dieser Redaktion. Ziel sei es, Kunden im Wettbewerbsvergleich jederzeit attraktive Konditionen zu bieten. „Deshalb haben wir die Zinsen für einige Festgeldanlagen erhöht.“

Die 10-TOP-Festzinsen im Überblick:

Diese Banken bezahlen laut Verbraucherportal Biallo derzeit die höchsten Festgeldzinsen bei einer Laufzeit von 1 Jahr / bzw. 2 Jahren in Prozent:

Klarna 1,15% / 1,25%

1,15% / 1,25% Leaseplan Bank 1,00% /1,10%

1,00% /1,10% FCA Bank 1,00% /1,05%

1,00% /1,05% Grenke 0,70% / 0,96%

0,70% / 0,96% SWK Bank 0,70% / 0,70%

0,70% / 0,70% Renault Bank direkt 0,50% / 0,70%

0,50% / 0,70% Kommunal Invest 0,40% / 0,60%

0,40% / 0,60% Amsterdam Trade Bank 0,40% / 0,55%

0,40% / 0,55% Credit Agricole 0,41% / 0,51%

0,41% / 0,51% Merkur Bank 0,50% / 0,40

Bis zu 100.000 Euro sind bei deutschen Banken abgesichert

Das Gute für Kunden: Alle von Biallo untersuchten Banken und Institute gehören dem ihrer jeweiligen Heimatländer an. Das bedeutet, dass in Deutschland die Spareinlagen im Insolvenzfall bis 100.000 Euro gesichert sind.

Bei der schwedischen Klarna Bank sind 950.000 Schwedische Kronen (umgerechnet rund 87.500 Euro) abgesichert. „Bis zu dieser Summe können Anleger ihr Geld sicher anlegen“, so Biallo. „Die Angebote eignen sich besonders für Kunden, die derzeit nicht an der Börse spekulieren wollen oder ihr Geld unverzinst auf dem Girokonto liegen haben.“

Spargelder haben während der Corona-Krise ihren Wert behalten

Auch wenn die Zinsen niedrig sind, haben sich Spargelder zumindest während der aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten am besten behauptet, stellt auch Stiftung Warentest in einem aktuellen Vergleich fest. „Auch wenn sie kaum Rendite bringen, so haben die angelegten Gelder auf Tagesgeldkonten, Sparbücher oder Festgeld zumindest nicht an Wert verloren“, sagt Finanzexperte Yann Stoffel.

Aktien- und Fondsbesitzer müssten dagegen derzeit starke Nerven beweisen und teilweise höhere Verluste in ihren Depots ertragen - zumindest vorübergehend. „Spargelder sind vor allem etwas für Anleger, die nichts riskieren wollen“, sagt Stoffel. Wer 50.000 Euro anlegen will und risikobereit ist, könnte beispielsweise je die Hälfte in Aktien und Tagesgeld anlegen. Dadurch werden Aktienverluste abgefedert.

Dennoch raten Fachleute trotz aktueller Aktienkursverluste zur Geduld. Bislang haben sich nach jedem Börseneinbruch die großen Aktienindizes wieder erholt – und nach einigen Jahren wieder das alte Kursniveau erreicht oder sogar übertroffen.