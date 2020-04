Vorgaben beschlossen Bundesweite Standards für Corona-Schutz am Arbeitsplatz

Viele Apotheken und Einzelhändler schützen ihre Mitarbeiter mit den Scheiben vor einer Ansteckung mit Corona. Das Bundeskabinett hat jetzt allgemeine Vorgaben für den Infektionsschutz am Arbeitsplatz beschlossen.

Bevor in der kommenden Woche wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen, hat die Bundesregierung neue Regeln aufgestellt für mehr Infektionsschutz am Arbeitsplatz. Vorbild sind die Supermärkte, die mit Klebestreifen und Scheiben an den Kassen Vorkehrungen getroffen haben.