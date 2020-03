Corona-Krise: DIHK-Chef dringt auf klare Zeichen der Politik

Berlin. Die Corona-Krise stürzt die deutsche Wirtschaft in die Krise. Besonders hart könnte es dabei den Mittelstand treffen. Laut einer Umfrage des Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) droht jedem zehnten mittelständischem Unternehmen die Pleite. Nimmt man die kleinen Unternehmen noch dazu, steht sogar jede fünfte Firma vor dem Aus.

Die Bundesregierung hilft bereits mit milliardenschweren Programmen. Daneben braucht es aber auch klare Zeichen, fordert DIHK-Präsident Eric Schweitzer im Kurzinterview.

Der Mittelstand kritisiert, dass die Liquiditätshilfen vor allem sehr kleinen und sehr große Unternehmen zu Gute kommen. Erste Bundesländer steuern nach. Müsste das bundesweit geschehen?

Eric Schweitzer: Es ist gut, dass das Soforthilfeprogramm des Bundes seit gestern am Start ist. Und es ist gut, wenn die Länder das durch eigene Programme ergänzen. Wichtig wäre, dass die Länder sich untereinander abstimmen, um vergleichbare Liquiditätshilfen auch für Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern zu ermöglichen. Hier sind die Förderkonditionen noch sehr unübersichtlich.

Der enorme Ansturm auf die Hilfen sorgte dafür, dass etwa Berlin zeitweise keine Anträge mehr bearbeiten konnte. Wie kann das Verfahren entbürokratisiert werden?

Eric Schweitzer: Das Antragsverfahren ist wirklich sehr schlank gestaltet. In Ländern mit guten IT-gestützten Verfahren klappt die Bearbeitung reibungslos und schnell. Ich hoffe, dass die unterschiedlichen Herangehensweisen in den Bundesländern schnell dazu führen, dass Erfahrungen geteilt werden. Dann können dort, wo es noch hakt, schnell Verbesserungen eintreten.

Die Wirtschaftsweisen erwarten eine Rezession. Braucht es schon jetzt Konjunkturprogramme? Oder wäre eine Art Helikoptergeld sinnvoll, um die Nachfrage nach der Krise zu stimulieren?

Eric Schweitzer: Wir sind ja nicht in einer konjunkturellen Rezession. Unsere Wirtschaft steht teilweise ganz still, weil es die Bekämpfung der Pandemie erfordert. Wir müssen jetzt vor allem darauf achten, dass wir nicht wichtige Teile der Wirtschaft verlieren oder extrem schwächen. Nehmen Sie nur mal die Reisebranche oder das Gastgewerbe: Hier droht unserer aktuellen Umfrage zufolge 40 Prozent der überwiegend mittelständisch geprägten Betriebe die Pleite. Das ist ja kein Wunder, wenn beispielsweise ein Reiseunternehmer mit geleasten Bussen allen Kunden die Reisepreise zurückerstatten muss, er selbst aber von Hotels die Anzahlungen nicht zurückbekommt. Hier brauchen wir sehr schnell tragfähige Lösungen.

Muss die Politik jetzt sagen, wann der Lockdown beendet wird?

Eric Schweitzer: Niemand darf jetzt den anderen überfordern. Deshalb können wir nicht von Politik und Wissenschaft verlangen, jetzt schon mit einem festem Datum eine Lockerung der Kontaktsperren aufzuzeigen. Ein Punkt aber würde sehr helfen: Klare Hinweise, wie – zu welchem Termin auch immer – der schrittweise Einstieg auch in das Wirtschaftsleben wieder beginnen kann. Nur so können wir Unternehmer unsere Geschäftsmodelle an das Primat des Gesundheitsschutzes anpassen.

