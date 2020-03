Coronavirus und Urlaub: Hier dürfen Deutsche nicht einreisen

Berlin.

Weltweit steigen die Infektionen mit dem Coronavirus

Um sich dagegen zu schützen, haben viele Länder ihre Grenzen geschlossen oder Grenzkontrollen eingeführt

Deutsche sind davon besonders betroffen, weil das Land inzwischen zu den weltweiten Risikogebieten gehört

Die Bundesregierung geht zudem davon aus, dass mehrere tausend Deutsche wegen Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Krise im Ausland festsitzen

Das Auswärtige Amt rät seit Sonntag grundsätzlich von Reisen ins Ausland ab - ein beispielloser Vorgang

Die EU-Kommission fordert ein 30-tägiges Reiseverbot

Was bedeutet die Pandemie für den Sommerurlaub? Die wichtigsten Antworten

Noch zu Jahresbeginn haben die deutschen Reiseunternehmen außergewöhnlich viele Buchungen verzeichnet. Doch mit der Ausbreitung des Coronavirus ist die Euphorie der Veranstalter und Hotelbetreiber existenziellen Sorgen gewichen.

Ein 30-tägiges Reiseverbot für die Mehrheit der EU-Bürger hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.

Der Tui-Konzern hat seine Reiseaktivitäten bis auf Weiteres beinahe komplett eingestellt. Ab Montag sind auch die deutschen Inseln in Nord- und Ostsee keine Alternativen für Urlauber mehr. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen beschlossen, die Inseln für Touristen abzuriegeln.

Die Buundesregierung rät von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend auf Twitter.

Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts heißt es weiter, es sei mit weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen des Luft- und Reiseverkehrs, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen.

Gleichzeitig verbieten immer mehr Länder Deutschen die Einreise. Kaum jemand weiß, ob und wo 2020 überhaupt Urlaub möglich sein wird? Auch im eigenen Land gelten Reisebeschränkungen für die Deutschen: Schleswig-Holstein hat seit 6 Uhr am Montag (16. März) alle schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseeinseln sowie die Halligen in der Nordsee für Touristen gesperrt.

Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zu Reisebeschränkungen für Deutsche.

Welche Länder verbieten die Einreise für Deutsche?

Die USA hat ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schengenraum aufgehalten haben. Es gilt seit dem 14. März.

hat ein Einreiseverbot für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schengenraum aufgehalten haben. Es gilt seit dem 14. März. Wer in Australien einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Allen Ankommenden wird eine umfassende Selbstisolierung auferlegt. Zudem dürfen Kreuzfahrtschiffe für 30 Tage australische Häfen nicht anlaufen. Den Menschen riet die Regierung, einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einzuhalten.

einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Allen Ankommenden wird eine umfassende Selbstisolierung auferlegt. Zudem dürfen Kreuzfahrtschiffe für 30 Tage australische Häfen nicht anlaufen. Den Menschen riet die Regierung, einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einzuhalten. Nach Spanien einreisen kann man nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Sollte die derzeit bis Ende März geltende Ausgangssperre verlängert werden, dürfte der Osterurlaub auf Mallorca, auf den Kanarischen Inseln oder an der spanischen Festlandküste ins Wasser fallen. Eine Ferienreise nach Spanien ist unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich.

einreisen kann man nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Sollte die derzeit bis Ende März geltende Ausgangssperre verlängert werden, dürfte der Osterurlaub auf Mallorca, auf den Kanarischen Inseln oder an der spanischen Festlandküste ins Wasser fallen. Eine Ferienreise nach Spanien ist unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich. Selbst im eigenen Land dürfen Deutsche nicht mehr ungehindert reisen. Schleswig-Holstein hat seine Nord- und Ostseeinseln ab Montag um 8 Uhr für Touristen abgeriegelt. Dazu gehören: Amrum, Föhr, Helgoland, Nordstrand, Fehmarn, Pellworm, Sylt und die Halligen.

ab Montag um 8 Uhr für Touristen abgeriegelt. Dazu gehören: Amrum, Föhr, Helgoland, Nordstrand, Fehmarn, Pellworm, Sylt und die Halligen. Polen hat in der Nacht zum 15. März seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer geschlossen. An insgesamt 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wurden Kontrollen eingeführt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten.

hat in der Nacht zum 15. März seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Nachbarländern für Ausländer geschlossen. An insgesamt 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wurden Kontrollen eingeführt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten. Der Libanon hat sämtliche Grenzen, den landesweit einzigen Flughafen sowie Häfen des Mittelmeerlandes vorerst bis zum 29. März geschlossen.

hat sämtliche Grenzen, den landesweit einzigen Flughafen sowie Häfen des Mittelmeerlandes vorerst bis zum 29. März geschlossen. Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Präsidenten von Argentinien, Peru, Panama und von Hondura verkündeten in jeweils eigenen Ansprachen an ihre Nationen am Sonntagabend (Ortszeit) die Schließung ihrer Grenzen. Mehrere Staaten riefen zudem inzwischen einen Notstand aus.

wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Präsidenten von verkündeten in jeweils eigenen Ansprachen an ihre Nationen am Sonntagabend (Ortszeit) die Schließung ihrer Grenzen. Mehrere Staaten riefen zudem inzwischen einen aus. Kolumbien hatte bereits am Samstag seine Grenze zu Venezuela geschlossen.

hatte bereits am Samstag seine Grenze zu Venezuela geschlossen. Als erstes Land in Mittelamerika hatte El Salvador bereits am Donnerstag seine Grenzen geschlossen.

Die Grenzschließung in Dänemark greift bereits. Allen Ausländern und Touristen, die keinen „stichhaltigen Grund“ für ihre Reise nach Dänemark haben, werde die Einreise verweigert, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 13. April. Tatsächlich stoppte Dänemark schon in den ersten Stunden nach der Grenzschließung am 14. März Dutzende Reisende aus Deutschland.

greift bereits. Allen Ausländern und Touristen, die keinen „stichhaltigen Grund“ für ihre Reise nach Dänemark haben, werde die Einreise verweigert, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 13. April. Tatsächlich stoppte Dänemark schon in den ersten Stunden nach der Grenzschließung am 14. März Dutzende Reisende aus Deutschland. Die Türkei hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten. Das erklärte das türkische Innenministerium. Die Grenze sei für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen. Türkische Staatsbürger dürften „vorübergehend“ nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, von Samstagmorgen an Flüge in diese Länder bis zum 17. April auszusetzen. Bereits zuvor hatte Ankara Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt.

hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten. Das erklärte das türkische Innenministerium. Die Grenze sei für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen. Türkische Staatsbürger dürften „vorübergehend“ nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, von Samstagmorgen an Flüge in diese Länder bis zum 17. April auszusetzen. Bereits zuvor hatte Ankara Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Tschechien verhängt ab Montag (16. März) einen kompletten Reisebann. Ausländer dürfen dann nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, wie die Regierung in Prag mitteilte.

verhängt ab Montag (16. März) einen kompletten Reisebann. Ausländer dürfen dann nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, wie die Regierung in Prag mitteilte. Auch die Slowakei hat ihre Grenzen geschlossen und den Flugverkehr auf allen drei internationalen Flughäfen komplett eingestellt.

hat ihre Grenzen geschlossen und den Flugverkehr auf allen drei internationalen Flughäfen komplett eingestellt. Estland schließt seine Grenze ab 17. März für fast alle Ausländer bis auf Weiteres, es werden Grenzkontrollen eingeführt. Nur Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland dürfen noch einreisen. Sie müssen allerdings für zwei Wochen in Quarantäne.

schließt seine Grenze ab 17. März für fast alle Ausländer bis auf Weiteres, es werden Grenzkontrollen eingeführt. Nur Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland dürfen noch einreisen. Sie müssen allerdings für zwei Wochen in Quarantäne. Litauen schließt bereits am 15. März ab 12 Uhr seine Grenze für Ausländer. Nur Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung, Diplomaten und Nato-Soldaten dürfen dann noch einreisen.

schließt bereits am 15. März ab 12 Uhr seine Grenze für Ausländer. Nur Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung, Diplomaten und Nato-Soldaten dürfen dann noch einreisen. Lettland kündigte an, ab dem 16. März alle internationalen Flug-, Zug-, Bus- und Fährverbindungen auszusetzen. Für Privatautos soll die Grenze aber geöffnet bleiben, wie Verkehrsminister Talis Linkaits ankündigte.

kündigte an, ab dem 16. März alle internationalen Flug-, Zug-, Bus- und Fährverbindungen auszusetzen. Für Privatautos soll die Grenze aber geöffnet bleiben, wie Verkehrsminister Talis Linkaits ankündigte. Singapur verbietet von ab dem 15. März allen Ausländern die Einreise, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren. Das gilt auch für Transit-Aufenthalte in dem südostasiatischen Stadtstaat.

verbietet von ab dem 15. März allen Ausländern die Einreise, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren. Das gilt auch für Transit-Aufenthalte in dem südostasiatischen Stadtstaat. Vietnam verbietet allen europäischen Reisenden die Einreise bis zum 15. April.

verbietet allen europäischen Reisenden die Einreise bis zum 15. April. Ein Einreiseverbot für deutsche Reisende haben Kiribati , die Marshallinseln , Samoa und Bhutan verhängt. Auch Saudi-Arabien hat einen Einreisestopp aus allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie aus weiteren Staaten in Asien und Afrika verhängt.

, die , und verhängt. Auch hat einen Einreisestopp aus allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie aus weiteren Staaten in Asien und Afrika verhängt. Deutsche, die nach Israel , Thailand , Uganda und Liberia und in die russische Hauptstadt Moskau (im Gegensatz zum Rest des Landes) reisen, sollen sich zwei Wochen lang in Selbstquarantäne begeben.

, , und und in die russische Hauptstadt (im Gegensatz zum Rest des Landes) reisen, sollen sich zwei Wochen lang in Selbstquarantäne begeben. Touristen, die sich derzeit in Israel aufhalten, müssen das Land binnen weniger Tage verlassen, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Wer nach Israel einreist, muss sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben.

aufhalten, müssen das Land binnen weniger Tage verlassen, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Wer nach Israel einreist, muss sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben. Kambodscha untersagt Bürgern aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den USA ab 24. März für 30 Tage die Einreise.

untersagt Bürgern aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den USA ab 24. März für 30 Tage die Einreise. Uruguay hat einen Einreisestopp für Reisende aus China, Südkorea, Japan, Singapur, Iran, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland verhängt.

hat einen Einreisestopp für Reisende aus China, Südkorea, Japan, Singapur, Iran, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland verhängt. Wer in Neuseeland einreist, muss sich ab Sonntag (15. März) 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Nur Reisende, die von den Pazifischen Inseln kommen, sind davon ausgenommen.

einreist, muss sich ab Sonntag (15. März) 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Nur Reisende, die von den Pazifischen Inseln kommen, sind davon ausgenommen. Marokko hat entschieden, alle Flugverbindungen nach Deutschland, Belgien Portugal und in die Niederlande zu stoppen. Das teilte das Außenministerium in Rabat mit.

Coronavirus: Bleibe ich auf den Kosten sitzen, wenn mir die Einreise verboten wurde?

Wenn Länder wegen des Coronavirus ihre Grenzen schließen, platzen die Reisepläne vieler deutscher Urlauber. Doch bei einem behördlichen Einreiseverbot bleiben diese in den meisten Fällen zumindest nicht auf ihren Kosten sitzen.

Pauschalreisende sind ohnehin gut abgesichert, es gilt das deutsche Pauschalreiserecht. „Wenn ich nicht einreisen kann, bekomme ich vom Veranstalter mein Geld zurück“, erklärt die Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk von der Kanzlei Karimi in Berlin. „Ein zusätzlicher Schadenersatz steht mir aber nicht zu, weil es sich um außergewöhnliche Umstände handelt.“

Auch bei individuellen Buchungen von Hotels oder Ferienhäusern gilt nach Einschätzung von Fischer-Volk: „Kann ich das Ziel überhaupt nicht erreichen, bekomme ich das Geld zurück.“ In aller Regel streichen Fluggesellschaften ihre Flüge, sobald ein Land eine Einreisesperre verhängt. „Sobald die Fluggesellschaft den Flug einstellt, erstattet sie den Ticketpreis“, sagt die Juristin. Eine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung gebe es nicht, da außergewöhnliche Umstände vorlägen.

Auch der Apartment-Vermittler Airbnb kommt betroffenen Reisenden entgegen und lässt für die kommenden Wochen gebuchte Aufenthalte kostenlos stornieren. Die Sonderregelung gilt für alle Aufenthalte, die bis zum Samstag gebucht wurden und bis zum 14. April beginnen.

Wie sieht es mit Urlaub in einigen Wochen aus?

Reiserechtsexpertin Sabine Fischer-Volk sagt: „Wenn eine Buchung für einen Zeitraum nach der Einreisesperre besteht, rate ich: Bitte jetzt nicht stornieren! Sonst riskiere ich Stornogebühren.“ Am besten warten Urlauber schlicht ab. „Dann wird es rechtlich leichter.“

Pandemie: Kann ich überhaupt für dieses Jahr einen Urlaub planen?

Sichere Aussagen sind nur schwer möglich, da sich die Lage täglich ändert. Wer eine Pauschalreise bucht, hat in der Regel die Möglichkeit, die Reise noch 14 Tage bis vor Reisebeginn umzubuchen oder zu stornieren – oft kostenlos. Dies bieten derzeit viele der 2300 deutschen Reiseveranstalter an, berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV).

Wer Flug und Unterkunft individuell bucht, muss sich selbst um Rückerstattung und Umbuchung kümmern. Reiseveranstalter schicken ihre Kunden grundsätzlich nicht in Hochrisikogebiete, versichert der DRV-Sprecher. Reisen würden in dem Fall entsprechend umgebucht.

Wie kann man sich gegen Reiseausfälle durch die Coronavirus-Pandemie versichern?

Grundsätzlich können zwei Versicherungen greifen, rät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): die Reiserücktrittsversicherung und die private Auslandskrankenversicherung.

Die Auslandskrankenversicherung übernimmt Kosten für medizinische Behandlungen in Ländern außerhalb des Schengen-Raums. Die gesetzliche Krankenversicherung kommt unterdessen in den meisten EU-Ländern auf. Allerdings sind auch hier die Kosten für einen Rücktransport nach Deutschland nicht immer enthalten. Dann kann eine Auslandsreise-Krankenversicherung sinnvoll sein.

Bei einer Reiserücktrittsversicherung kommt es laut GDV auf die individuellen Vertrags­bedingungen an. Ob eine Infektion mit dem Coronavirus einen Rücktritt rechtfertigt, müssen Kunden mit ihrem Reiseversicherer klären. „Angst vor einem Virus“ sei jedenfalls kein Grund, eine Reise zu stornieren.

Coronavirus- Das sollten Italien-Reisende wissen

Wie reagiert die Deutsche Bahn auf die Coronavirus-Pandemie?

Kunden der Deutschen Bahn (DB), die eine Reise im Zeitraum bis Ende April gebucht haben, können diese von der kommenden Woche an in Gutscheine umtauschen. Die Deutsche Bahn erstattet sogar Sparpreis-Tickets: Alle Informationen dazu, lesen Sie hier. Das gab Bahn-Chef Richard Lutz am Freitag in Berlin bekannt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appellierte an Bahn-Kunden, ihre Reisen auf das „absolut Notwendige“ zu beschränken.

Wer eine private Reise mit der Bahn plane, solle darauf achten, dass es keine zeitliche Überschneidung in den Stoßzeiten mit dem dienstlichen Reiseverkehr gebe. „Man sollte vor einer Reise innehalten und sich fragen, ob diese wirklich notwendig ist“, sagte Scheuer am Freitag in Berlin. Schon jetzt sei der Bahnverkehr von „erheblichen Einschränkungen“ betroffen, so der CSU-Politiker.

Außerdem kündigte die Bahn an, in dieser Woche noch auch im Regionalverkehr auf einen Notfallfahrplan umzustellen. Man rechne wegen der Schul- und Kitaschließungen mit weniger Fahrgästen.

Wer zahlt bei ausfallenden Flugreisen?

Fluggesellschaften haben Tausende Flüge wegen des neuartigen Coronavirus gestrichen. Die Lufthansa beispielsweise streicht Zehntausende geplante Flüge. Betroffen sind vor allem Strecken innerhalb Europas, aber auch Langstreckenflüge nach Übersee. So werden beispielsweise Peking, Italien, Israel oder der Iran kaum mehr angeflogen.

Die Lufthansa sagt 23.000 Flüge ab.

Foto: Boris Roessler / dpa

„Die deutschen Fluggesellschaften haben flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten für die Passagiere geschaffen und bieten den Passagieren kostenlose Umbuchungen und Erstattungen an“, sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft unserer Redaktion.

In den meisten Fällen erhalten Kunden ihr Geld aber nicht zurück. Stattdessen können sie ohne Gebühr auf einen anderen Flug umbuchen oder werden von einer anderen Fluggesellschaft an ihr Reiseziel gebracht, sagte ein Lufthansa-Sprecher.

Das könnte noch zu juristischem Streit führen: Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) geht davon aus, dass Inhaber von Tickets sich auf Entschädigungsansprüche der EU-Fluggastrichtlinie 261 berufen werden. Die besagt, dass Passagiere ein Anrecht auf Betreuungsleistungen und Entschädigungen haben, wenn ihr Flug ausfällt.

Die Airlines berufen sich dagegen auf höhere Gewalt – und wollen nicht zahlen. Pauline Stabenow, Juristin bei der Europäischen Verbraucherzen­trale Kehl, ist überzeugt: „Wenn ein behördliches Einreiseverbot ausgesprochen wird, können unserer Ansicht nach Verbraucher den Flug stornieren und den Preis erstattet bekommen. Das gilt auch, wenn Fluggesellschaften ihre Reisen nicht anbieten.“ Juristisch ungeklärt sei die Frage, wie es sich mit Reisen in Gebiete verhalte, in denen die Fluggäste direkt unter Quarantäne gestellt werden würden.

Coronavirus breitet sich aus - Was passiert mit Kreuzfahrten?

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag sagte.

Grundsätzlich verzeichnen Kreuzfahrtunternehmen derzeit deutliche Umsatzeinbrüche, da weniger Reisen gebucht werden, berichtet der Deutsche Reiseverband. Das US-Außenministerium hat vor allem Menschen mit Gesundheitsproblemen vor Kreuzfahrten gewarnt – schließlich saßen jüngst Tausende auf einem Kreuzfahrtschiff wegen des Virus fest.

In den USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump 30 Tage lang keine Kreuzfahrtschiffe mehr starten. Auf seinen Wunsch hätten die Kreuzfahrtunternehmen Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und MSC eingewilligt, in US-Häfen startende Kreuzfahrten für 30 Tage auszusetzen, gab Trump am Freitag im Onlinedienst Twitter bekannt.

Am Donnerstag hatte bereits die zu Carnival gehörende Reederei Princess Cruises angekündigt, alle ihre Kreuzfahrten für 60 Tage auszusetzen. Betroffen sind alle Schiffe, die zwischen dem 12. März und dem 10. Mai ablegen sollten.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu geraten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Davon wären auch Kreuzfahrten betroffen. „Ob Verbraucher nach der Empfehlung des Gesundheitsministers Kreuzfahrten nun kostenfrei stornieren können, ist juristisch unklar“, sagte Verbraucherschützerin Stabenow.

Die Kreuzfahrtunternehmen selbst vermeiden eine klare Aussage. Der Branchenverband CLIA verwies auf strengere Kontrollmaßnahmen und Gesundheitschecks vor Reisebeginn, wollte sich zu Stornierungen nicht äußern.

Müssen Rückkehrer aus Krisenregionen in Quarantäne?

Pauschal gilt das nicht. Es liegt in der Entscheidung der Bundesländer, wie sie mit Rückkehrern aus Krisenregionen umgehen. Eine Quarantäne kann verhängt werden, wenn der Amtsarzt des Gesundheitsamtes eine solche anordnet.

Das Bundesgesundheitsministerium hat wegen der Corona-Epidemie alle kürzlich aus I talien, Österreich oder der Schweiz Zurückgekehrten aufgefordert, sich selbst in Quarantäne zu begeben. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause“, schrieben Minister Jens Spahn und seine Ministerium am Freitagabend jeweils im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies gelte „unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“. Das zahlt der Arbeitgeber bei Quarantäne.



Coronavirus – mehr zum Thema:

Profitieren deutsche Urlaubsgebiete?

Schon vor Ausbreitung des Coronavirus haben Buchungen bei Reiseveranstaltern für Ziele in Deutschland um sieben Prozent über dem Vorjahr gelegen. Aktuell herrscht eine generelle Zurückhaltung bei Buchungen für Ostern und Sommer, berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV).

Ob die Deutschen durch die Corona-Krise in diesem Jahr lieber an ihren Heimatküsten oder in Bayern Urlaub machen statt im Ausland, sei noch nicht absehbar. „Auf Sylt zieht die Buchungslage gerade stark an“, berichtet der Vizevorsitzende der Dehoga Sylt, Raphael Ipsen, unserer Redaktion. Die Insel sei zu Ostern bereits stark gebucht, es gebe aber auch noch freie Zimmer. „Wir freuen uns über jeden Gast, der kommt.“

Auswärtiges Amt informiert über Reisehinweise und- Warnungen

Auf der Seite des Auswärtigen Amtes wird über offizielle Reisewarnungen wegen des Coronavirus informiert.

(fmg/dpa/afp)