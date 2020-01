Metro steigert im Weihnachtsquartal den Umsatz

In ihrer Umsatzmeldung bestätige die Metro ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2019/2020.

Das Russlandgeschäft schwächelt weiter. Doch im restlichen Osteuropa und in Asien laufen die Geschäfte des Handelsriesen gut. Auch die Streiks in Frankreich und die Demonstrationen in Hongkong änderten daran nichts.