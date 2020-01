Spüli-Nachfüllstationen: So vermeidet Rossmann Plastikmüll

Berlin. Das Duschgel ist leer, die Flasche landet: im Müll. Das Gleiche gilt für Shampoo, Flüssigwaschmittel, Weichspüler, Geschirrspül-, Reinigungsmittel und Co. Nachhaltig ist das nicht. Eine mögliche Lösung: Nachfüllstationen im Einzelhandel. Rossmann und Henkel testen den Einsatz nun in einem Pilotprojekt.

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, können Rossmann-Kunden seit November folgende Produkte aus dem Hause Henkel in Mehrwegflaschen abfüllen:

Waschmittel und Weichspüler von Persil

von Persil Geschirrspülmittel

Shampoos und Duschgele von Nature Box

von Nature Box Handseife von Fa

Waschmittel-Nachfüllstationen bei Rossmann: Bislang keine Pläne für Deutschland

Allerdings: Das Pilotprojekt läuft bislang nur in Tschechien, in Filialen in den Städten Prag, Pardubice, Liberec, Brno und České Budějovice. Ob es solche Stationen auch in deutschen Rossmann-Filialen geben wird, ist bislang nicht bekannt. Die Unternehmen schweigen.

Auch Konkurrent dm hat bereits Erfahrungen mit Abfüllstationen für Bio-Waschmittel und Bio-Spülmittel gesammelt – allerdings ebenfalls nicht in Deutschland, sondern nur in Österreich. Schon 2018 seien die ersten Stationen in Betrieb gegangen, mittlerweile seien 24 österreichische Filialen etwa in Wien, Graz, Innsbruck, Bregenz und St. Pölten damit ausgestattet.

Rossmann-Konkurrent dm: Abfüllstationen seit 2018 in Österreich

Die Drogeriemarktkette dm betreibe die Stationen gemeinsam mit dem Hersteller Planet Pure. Bei dm erhalten Kunden eine leere Flasche, die sie wiederbefüllen können. Das fünfte Auffüllen sei dabei gratis.

Auch ob dm die Einführung von Abfüllstationen in Deutschland plant, ist offen. Auf eine Anfrage unserer Redaktion antwortete die Drogeriemarktkette bislang nicht.

