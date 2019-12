Dax zum "Hexensabbat" mit moderaten Gewinnen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Freitag moderat zulegen können. Am Morgen hatte sich der deutsche Leitindex kurzzeitig an die Marke von 13.300 Punkten herangepirscht, war dann aber wieder zurückgefallen. Gegen Mittag betrug das Plus im Dax noch 0,31 Prozent auf 13.253,03 Zähler.

Im Tagesverlauf steht der "Hexensabbat" genannte große Verfall von Terminkontrakten von Aktien und Indizes an den Terminbörsen an. Vor allem spekulative Anleger versuchen vor diesem Termin oft die Kurse noch in für eine sie günstige Richtung zu bewegen. "Der Dezember ist der größte und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zuletzt um 0,24 Prozent auf 28.385,430 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ähnlich hohe Gewinne.

Nach den vergangenen recht ruhigen Handelstagen steuert der Dax aktuell auf eine nahezu ausgeglichene Bilanz für die letzte volle Handelswoche im Jahr 2019 zu. Am Montag war der deutsche Leitindex zunächst mit 13.425 Punkten auf seinen bisherigen Höchststand seit fast zwei Jahren gestiegen, danach aber zogen sich die Anleger wieder zurück. Zum Rekordhoch bei 13.596 Punkten aus dem Januar 2018 ist es damit noch ein Stück.

"Die Jahresendrally entwickelt sich momentan zu einer recht zähen Angelegenheit", konstatierte Christan Henke vom Broker IG. Anders als an der Wall Street, die zuletzt immer neue Rekorde markierte, seien die Anleger hierzulande ein wenig vorsichtiger vorgegangen.

Im Dax standen bei den Anlegern vor dem Wochenende vor allem die als defensiv geltenden Konsumgüterwerte hoch im Kurs. Beiersdorf führten den Index mit einem Plus von mehr als eineinhalb Prozent an, Aktien des Konkurrenten Henkel verteuerten sich um mehr als ein Prozent.

Adidas gaben nach den starken Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike moderat nach, der Sportartikelhersteller gehörte damit zu den wenigen Verlierern im Dax.